VIDEO: NBA tiesnesis atbild Lukam Dončičam, Adetokunbo pret bijušo klubu tuvu "triple-double"
Naktī uz 19. novembri kārtējās regulārā turnīra spēles aizvadītas Nacionālajā basketbola asociācijā.
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē Jūtas "Jazz" trešdien viesos pieveica Losandželosas "Lakers" komandu, pārtraucot mājinieku deviņu uzvaru sēriju. "Jazz" viesos bija pārāka ar 109:97 (29:34, 27:20, 22:22, 31:21), izcīnot otro panākumu pēc kārtas un tikai trešo uzvaru šosezon.
Viesu rindās 30 punktus guva Kijonte Džordžs, kura kontā bija arī desmit rezultatīvas piespēles, bet 19 punktus sakrāja Eiss Beilijs. "Lakers" sastāvā Luka Dončičs atzīmējās ar 29 punktiem, kamēr Kventins Graimss pievienoja 20 punktus. "Lakers" ar 13 uzvarām un trīs zaudējumiem Rietumu konferencē ieņem pirmo vietu, bet "Jazz" ar bilanci 3-13 atrodas priekšpēdējā, 15. pozīcijā.
This ref seemed to have some beef with Luka and left him shocked.. (h/t @BrickCenter_) https://t.co/Xs2XPJCqUh— Legion Hoops (@LegionHoops) November 19, 2026
The referee Tre Maddox actually tries to square up against Luka Doncic, after Luka said something to him, leaving Luka perplexed. Luka nearly hit the 3/4 court shot to end the 1st half https://t.co/bhqR2Zf58D— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 19, 2026
Pirmā puslaika beigās viens no spēles tiesnešiem neizturēja uz pastāvīgo kritiku no Lukas Dončiča puses, gribot pret to vērsties. Viņu no tālāka konflikta eskalācijas nomierināja viens no "Lakers" treneriem, bet Luka Dončičs par notiekošo izrādīja lielu sašutumu.
Citā spēlē uzvaru viesos svinēja Austrumu konferences līdervienība Filadelfijas "76ers", kas ar 121:116 (27:40, 37:29, 28:28, 29:19) pārspēja Orlando "Magic". Uzvarētājiem Džoels Embīds guva 26 punktus, 24 punktus sakrāja Valdezs Dreksels Edžkombs, bet 22 punktus pievienoja Lebrons Džeimss. "Magic" rindās rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Francs Vāgners, kura kontā arī 11 rezultatīvas piespēles un astoņas atlēkušās bumbas, bet 18 punktus guva Džeilens Sagss. Austrumu konferences līdervienība "76ers" šosezon 16 spēlēs tikusi pie 13 uzvarām, bet "Magic", kurai pārtrūka četru uzvaru sērija, ar bilanci 6-8 ir astotajā vietā.
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Citā spēlē otro zaudējumu pēc kārtas piedzīvoja Austrumu konferences vicelīdere Bostonas "Celtics", kas ar 101:105 (30:24, 31:25, 19:31, 21:25) izbraukumā piekāpās Denveras "Nuggets". Mājinieku uzvaru ar 24 gūtiem punktiem, deviņām rezultatīvām piespēlēm un astoņām izcīnītām bumbām zem groziem sekmēja Nikola Jokičs, bet 21 punktu guva Džamals Marejs. "Celtics" sastāvā 24 punktus guva Džeisons Teitams, bet 17 punktus - Nēmiašs Keta.
Bostonas komanda ar bilanci 11-4 saglabā otro vietu Austrumu konferencē, bet "Nuggets" ar astoņām uzvarām 13 spēlēs ir astotajā pozīcijā Rietumu konferencē.
GIANNIS FLIRTED WITH A TRIPLE-DOUBLE IN HIS FIRST GAME AGAINST HIS FORMER TEAM! 🏀 27 PTS 🏀 14 REB 🏀 9 AST MIAMI WINS THEIR 6TH STRAIGHT GAME 🔥 https://t.co/lwXrHuvKGj— NBA (@NBA) November 19, 2026
Savukārt pirmajā spēlē pret bijušo klubu Jannis Adetokunbo izcēlās ar 27 punktiem, 14 atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvajām piespēlēm, palīdzot Maiami "Heat" ar 137:130 pieveikt "Bucks". Grieķu superzvaigzne līdz pat šī gada vasarai spēlēja Milvoki, ar to vienu reizi kļūstot par NBA čempionu. Šovasar viņu aizmainīja uz Maiami.
Pēc neveiksmīga sezonas sākuma "Heat" uzvar biežāk nekā zaudē - pēdējās sešās spēlēs tikai uzvaras, no astoņiem pēdējiem mačiem izcīnīti septiņi panākumi. Tas ļauj ieņemt piekto vietu Austrumu konferencē. Savukārt Milvoki, kas atrodas pārbūvē, turpina zaudēt - no 15 spēlēm uzvarēta tikai viena.