VIDEO: Anrī Ravinskim solo gājienā pirmie vārti sezonā AHL
Amerikas hokeja līgas sezonā ar pirmajiem vārtiem izcēlās Anrī Ravinskis, taču tas neglāba Ebotsfordas "Canucks" no zaudējuma.
Latvijas uzbrucējs Anrī Ravinskis trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā guva savus sezonas pirmos vārtus, tomēr tas nepalīdzēja viņa pārstāvētajai Ebotsfordas "Canucks" komandai tikt pie uzvaras. "Canucks" viesos ar 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) piekāpās Ontario "Reign" vienībai.
Anrī Ravinskis gūst savus pirmos vārtus šajā AHL sezonā! 🚨🇱🇻 https://t.co/mc6bRwTvgY— NHL Latvija (@Latvija_NHL) November 19, 2026
ravi demure, ravi mindful 😌 https://t.co/H43pyYqRPC— Abbotsford Canucks (@abbycanucks) November 19, 2026
Ravinskis trešā perioda 18. minūtē panāca 1:3. Latviešu uzbrucējs izpildīja divus metienus pa vārtiem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Šosezon 14 mačos Ravinskis sakrājis sešus (1+5) punktus, 12 soda minūtes un pozitīvu lietderības koeficientu +3. Pērn savā debijas sezonā AHL viņš 32 spēlēs tika pie četriem (2+2) punktiem.
Citā spēlē trešdien uzbrucēja Eduarda Tralmaka pārstāvētā Beikersfīldas "Condors" viesos ar 1:7 (0:3, 1:2, 0:2) cieta sagrāvi pret Sandjego "Gulls". Tralmaks izpildīja divus metienus pa vārtiem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -2.
Šosezon Tralmaks 16 spēlēs atzīmējies ar pieciem (3+2) punktiem, desmit soda minūtēm un negatīvu lietderības koeficientu -7. Pērn Grendrepidsas "Griffins" rindās uzbrucējs 64 spēlēs izcēlās ar 42 (26+16) punktiem.
Rietumu konferencē "Canucks" ar 21 punktu 17 spēlēs ieņem sesto vietu, bet "Condors" ar 13 punktiem 16 mačos ir pēdējā, 17. pozīcijā.