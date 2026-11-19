Pārtrūkst Helebaka iespaidīgā uzvaru sērija - NHL zvaigzne piedzīvo pirmo neveiksmi jaunajā klubā
Pirmo zaudējumu Ņūdžersijas "Devils" rindās trešdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) piedzīvoja vārtsargs Konors Helebaks.
Helebaks atvairīja 25 no 28 metieniem, bet "Devils" savā laukumā ar 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) piekāpās Monreālas "Canadiens".
Helebakam šī bija astotā spēle "Devils" sastāvā pēc aizmainīšanas no Vinipegas "Jets".
Šovasar Helebaks, kurš ir trīskārtējs Vezinas balvas ieguvējs, ko pasniedz NHL sezonas labākajam vārtsargam, un 2025. gada Hārta balvas ieguvējs kā NHL vērtīgākais spēlētājs, pieprasīja maiņu uz citu klubu, pēc kā neieradās uz "Jets" treniņnometni un tika diskvalificēts. Oktobra beigās vārtsargs tika izmainīts uz "Devils".
Trešdienas spēlē mājiniekus 11. minūtē vadībā izvirzīja Lūks Evandželista, bet Alekss Ņūhuks jau pēc 40 sekundēm panāca izlīdzinājumu. Mača 15. minūtē "Devils" otro reizi vadībā izvirzīja Timo Maiers, bet perioda pēdējā minūtē Niks Suzuki vairākumā vēlreiz panāca neizšķirtu.
Uzvaras vārtus "Canadiens" rindās spēles 47. minūtē guva Džeiks Evanss.
Viesu vārtsargs Džeikobs Faulers atvairīja 28 no 30 metieniem, bet aizsargs Leins Hatsons izcēlās ar rezultatīvām piespēlēm visos trijos vārtu guvumos.
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"Canadiens" ar 30 punktiem 22 spēlēs Austrumu konferencē pakāpās uz piekto vietu, bet "Devils" ar tikpat punktiem atrodas vienu pozīciju augstāk.
Citā trešdienas spēlē Detroitas "Red Wings" savā laukumā ar 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) piekāpās Bostonas "Bruins" komandai.
Pirmā perioda beigās mājiniekus vadībā izvirzīja Lukass Raimonds, bet turpinājumā vārtus guva tikai "Bruins" hokejisti. Otrajā periodā pa vieniem vārtiem guva Džons Džeisons Peterka un Pavels Zaha, bet pēdējā trešdaļā precīzi meta Dāvids Pastrņāks un Keisijs Mitelstads.
"Bruins" pārtrauca trīs zaudējumu sēriju un ar 29 punktiem ieņem sesto vietu Austrumu konferencē, bet "Red Wings", kas piedzīvoja sesto zaudējumu pēdējās septiņās spēlēs, ar 19 punktiem 22 spēlēs atrodas 13. pozīcijā.