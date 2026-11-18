Trešais zaudējums pēc kārtas: "Ventspils" saspringtā cīņā Tallinā piekāpjas "TalTech"/"Alexela"
"Ventspils" trešdien Tallinā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē piekāpās Tallinas komandai "TalTech"/"Alexela".
Ventspilnieki zaudēja ar 87:92 (22:26, 27:20, 17:24, 21:22). "Ventspils" komandā 16 punktus guva Artūrs Ausējs, 15 - Ronalds Zaķis, 12 - Kristofers Karlsons, kurš trāpīja grozā visus trīs tālmetienus, un 11 - Ronijs Digrejs.
Tallinas vienībā ar 35 punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Sīms Posts. 16 punktus un deviņas atlekušās bumbas sakrāja Olivers Metsalu, bet 12 punktus guva Saimons Suts.
Spēli labāk sāka mājinieki, pēc Sīma Posta tālmetiena panākot 12:3, taču ventspilnieki atbildēja ar 10:0 izrāvienu pēc Toma Salnāja divpunktu metiena.
Tūlīt gan Tallinas basketbolisti izvirzījās vadībā un līdz pirmās ceturtdaļas beigām palika nelielā vadībā, bet otrajā ceturtdaļā turpinājās līdzīga cīņa, kurā biežāk nelielā vadībā bija mājinieki.
Arī otrajā puslaikā turpinājās līdzīga cīņa, pārsvaru mājiniekiem iegūstot pēc 81:82 un noturot līdz mača beigām. Tallinas vienība ar bilanci 8-4 ir piektā, bet ventspilnieki ar sešām uzvarām 11 mačos septītie.
"Ventspils" pēdējās divās spēlēs bija piedzīvojusi zaudējumus, viesos ar 80:89 piekāpjoties "Parnu" un mājās ar 85:95 atzīstot "VEF Rīga" pārākumu. Savukārt "TalTech"/"Alexela" pēc zaudējuma ar 66:92 līderiem "Rīgas zeļļiem" iepriekšējā mačā viesos ar 97:56 sagrāva "Keila".
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LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte" (LU), "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".