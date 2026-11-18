Sagrauj jau pirmajā puslaikā: "VEF Rīga" FIBA Eiropas kausā neatstāj pretiniekiem ne mazākās cerības
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien savā laukumā FIBA Eiropas kausa septītās kārtas mačā izcīnīja pārliecinošu uzvaru pār Baku "Neftchi" komandu no Azerbaidžānas.
H grupas spēlē rīdzinieki uzvarēja ar 96:55 (27:12, 27:12, 23:17, 19:14). Mājiniekiem pa 20 punktiem guva Džordans Sīrss un Rihards Aleksandrovs, kura kontā arī astoņas atlekušās bumbas, 16 punktus guva Keilebs Esberijs, bet desmit punktus un desmit atlekušās bumbas sakrāja Mets Rodžerss.
Viesiem rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Džerods Robinsons, bet 10 punktus un septiņas atlekušās bumbas sakrāja Aleksa Stepanovičs.
H grupā pa piecām uzvarām septiņos mačos ir "VEF Rīga" un "Mykonos" komandām, sešās cīņās četras uzvaras ir "Oradea" vienībai, bet trīs panākumi - Plovdivas "Lokomotiv" basketbolistiem, bet septiņās cīņās divas uzvaras "Fribourg" vienībai un viena uzvara - Baku "Neftchi".
Jau ziņots, ka otrdien "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" F grupas spēlē ar 81:83 zaudēja Tallinas "Bigbank"/"Kalev".
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadot divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".