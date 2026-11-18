Spraiga cīņa līdz pēdējai sekundei: "Rīgas zeļļi" Itālijā svin spožu uzvaru Eirokausa spēlē
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" trešdien Tortonā svinēja uzvaru Eirokausa astotās kārtas spēlē.
Rīdzinieki ar 96:92 (28:26, 23:19, 19:25, 26:22) pieveica Tortonas "Derthona" komandu. "Rīgas zeļļiem" 26 punktus guva Tonijs Pērkinss, 21 punktu - Martīns Varns, bet deviņus punktus, septiņas rezultatīvas piespēles un piecas pārķertas bumbas sakrāja Bendžamins Šungu, vēl četriem basketbolistiem gūstot pa astoņiem punktiem.
Itālijas vienības labā 21 punktu guva Kristians Vaitals, bet pa 11 punktiem - Džastins Gorems un Karims Dželovs. Spēli labāk sāka rīdzinieki, pirmajā ceturtdaļā mājiniekiem tiekot vadībā tikai pēc Dominika Oleiničaka divpunktu metiena - 3:2.
Pēc Bendžamina Šungu divpunktu metiena "Rīgas zeļļi" ieguva septiņu punktu pārsvaru - 19:12. Tortonas komanda pirmajā ceturtdaļā vadībā vairs netika, taču pēc četriem pēc kārtas gūtiem Pola Ebuā punktiem panāca neizšķirtu - 24:24.
Ar precīzu Kristiana Vaitala tālmetienu otrās ceturtdaļas sākumā mājinieki izvirzījās vadībā - 29:28, taču drīz rīdzinieki pārņēma vadību un pēc Martīna Varna divpunktu metiena vēlreiz panāca septiņu punktu pārsvaru (42:35) un vadību nosargāja līdz puslaika beigām.
Pēc Karima Dželova diviem gūtiem punktiem Tortonas vienība vēlreiz panāca neizšķirtu - 53:53, bet vadībā netika līdz Prentisa Haba trīspunktniekam - 62:60.
Arī turpmāk cīņa bija līdzīga, bet pēc 82:82 rīdzinieki izvirzījās vadībā, to nosargājot līdz mača beigām. Izšķirošos divus punktus ar soda metieniem nepilnas divas sekundes pirms mača beigām guva Klāvs Čavars.
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A grupā līdere ar astoņām uzvarām astoņās spēlēs ir Jeruzalemes "Hapoel", seši panākumi septiņos mačos ir Saloniku "Aris". Četras uzvaras septiņās spēlēs ir "Le Mans" un astoņās - "Rīgas zeļļiem", trīs uzvaras astoņās spēlēs ir "Derthona", pa diviem panākumiem septiņās un astoņās cīņās ir attiecīgi Riharda Lomaža pārstāvētajai Ļubļanas "Olimpija" un Rostokas "Seawolves" basketbolistiem, bet viena uzvara septiņos dueļos ir Burgosas "San Pablo".
Tieši pret Tortonas komandu "Rīgas zeļļi" debitēja Eirokausā, Itālijas vienību mājās uzvarot ar 86:84. Eirokausa pamatturnīrā 32 komandas cīnās četrās grupās, aizvadot divu apļu turnīru. Izslēgšanas turnīra spēlēm kvalificējas katras grupas četras labākās vienības.
"Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā. Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".