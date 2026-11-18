Latvijas snūkerists Artēmijs Žižins piekāpās anglim Deividam Gilbertam.
Citi sporta veidi
Šodien 11:47
Žižins piedzīvo zaudējumu "German Masters" kvalifikācijas otrajā kārtā
Latvijas snūkerists Artēmijs Žižins otrdien piedzīvoja zaudējumu "German Masters" snūkera turnīra kvalifikācijas otrajā kārtā.
Kvalifikācijas otrajā kārtā Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 88. vietu, ar 4-5 piekāpās anglim Deividam Gilbertam (WST 34.). Jau vēstīts, ka atlases pirmajā kārtā Žižins ar 5-4 pārspēja Polijas pārstāvi Antoniju Kovaļski (WST 105.).
Arī pērn Latvijas snūkerists "German Masters" kvalifikācijā nepārvarēja otro kārtu. Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonā.