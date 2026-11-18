Latvieši NHL: Bļugers gūst vārtus "Maple Leafs" zaudējumā, bet Girgensons "Lightning" uzvarā iedzīvojas savainojumā
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pret Vašingtonas "Capitals" guva savainojumu, viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" izcīnot uzvaru. Bet Teodors Bļugers guva vārtus, viņa pārstāvētajai Toronto "Maple Leafs" komandai piedzīvojot zaudējumu.
"Lightning" ar 5:2 uzvar "Capitals"
Latvijas uzbrucēja Zemgusa Girgensona pārstāvētā Vašingtonas "Capitals" savā laukumā pārspēja Tampabejas "Lightning" ar rezultātu (3:1, 1:0, 1:1). Girgensons pirmā perioda izskaņā pēc Meta Roja spēka paņēmiena guva traumu un laukumā vairs neatgriezās.
Latviešu uzbrucējs laukumā pavadīja četras minūtes un 17 sekundes, no kurām minūti un desmit sekundes spēlēja mazākumā. Girgensons izpildīja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja divos no pieciem iemetieniem un spēli pabeidza ar neitrālu koeficientu.
"Lightning" labā divus vārtus guva Džeiks Gencels, bet pa reizei precīzi bija Sems O'Railijs, Šarls-Eduārs D'Astruss un Entonijs Sirelli. Viesu sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Raiens Taks un Raiens Lenards.
"Lightning" ar 30 punktiem 21 mačā ieņem otro vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs piektdien no rīta pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Rietumu konferences un visas līgas līderi Edmontonas "Oilers".
"Maple Leafs" ar 3:6 piekāpjas "Blackhawks"
Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto "Maple Leafs" viesos piekāpās Čikāgas "Blackhawks" ar 3:6 (1:0, 1:3, 1:3), piedzīvojot septīto neveiksmi pēc kārtas.
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Bļugers laukumā pavadīja 11 minūtes un 23 sekundes, no kurām vienu minūti un vienu sekundi spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu pa vārtiem, zaudēja vienu ripu, nopelnīja divas soda minūtes un otrā perioda 19. minūtē panāca 2:2.
Vēl vārtus "Maple Leafs" labā guva Īstons Kouens un Džons Tavaress. Uzvarētāju rindās divus vārtus guva Frenks Nazars un Tods Bertuci, kura kontā arī rezultatīva piespēle, bet vēl pa reizei precīzi bija Konors Bedards un Olivers Mūrs. Bļugers šosezon 23 spēlēs izcēlies ar sešiem (3+3) punktiem. Austrumu konferencē "Maple Leafs" pēc 23 spēlēm ar 18 punktiem ieņem 14. vietu.
Vilmaņa un Balinska pārstāvēta "Panthers" zaudē līgas līderi "Oilers"
Tikmēr Latvijas uzbrucēja Sanda Vilmaņa un aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda otrdien savā laukumā ar 2:5 (0:2, 0:2, 1:1) piekāpās Edmontonas "Oilers". Mājinieku rindās abus vārtus trešā perioda otrajā pusē guva Metjū Tkačaks.
Vilmanis laukumā pavadīja 12 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu metienu pa vārtiem un pielietoja divus spēka paņēmienus, bet Balinskis spēlēja 13 minūtes un 51 sekundi, spēles protokolā atzīmējoties ar divām soda minūtēm un divām zaudētām ripām. Abi latvieši spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Viesu sastāvā jau 23. spēli pēc kārtas kopš sezonas sākuma pie punktiem tika līgas rezultatīvākais spēlētājs Konors Makdeivids, kurš izcēlās ar vieniem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli. Ar 2+1 uzvarētāju sastāvā atzīmējās Vasīlijs Podkolzins, bet pa 1+2 sakrāja Leons Draizaitls un Kasperi Kapanens. "Oilers" izcīnīja sesto uzvaru pēc kārtas un ar 37 punktiem ir Rietumu konferences un visas līgas līdere.
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Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 27 punktiem 23 spēlēs ieņem astoto vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Bufalo "Sabres" hokejistus.
Šeifers ar karjeras pirmo "hat trick" kaldina "Islanders" uzvaru pār "Blue Jackets"
Bet ar savu pirmo "hat trick" otrdien NHL regulārajā čempionātā izcēlās Ņujorkas "Islanders" aizsargs Metjū Šeifers, palīdzot savai komandai pieveikt Kolumbusas "Blue Jackets" vienību.
"Islanders" savā laukumā uzvarēja ar 5:1 (1:0, 1:0, 3:1), tiekot pie trešā panākuma pēc kārtas. Šeifers ar precīziem metieniem izcēlās spēles 22., 48. un 57. minūtē, bet vēl pa vārtiem uzvarētāju rindās guva Antonī Duklērs un Tonijs D'Andželo. Viesu rindās vienīgos vārtus guva Zeks Verenskis. "Islanders" ar 24 punktiem 20 spēlēs Austrumu konferencē ieņem devīto vietu, bet "Blue Jackets" ar 14 punktiem 19 mačos ir pēdējā, 16. pozīcijā.
Citā spēlē ar trim gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Anaheimas "Ducks" uzbrucējs Katers Gotjē, tomēr viņa pārstāvētā vienība rezultatīvā spēlē ar 6:8 (1:2, 2:2, 3:4) piekāpās Sentluisas "Blues".
Gotjē kļuva par pirmo spēlētāju NHL vēsturē, kurš kalendāra mēneša laikā guvis četrus "hat trick". Anaheimas kluba uzbrucējs vārtus guvis jau desmit spēlēs pēc kārtas, kas ir garākā sērija kluba vēsturē kopš Tēmu Sellanes 11 maču virknes 1997. gadā. "Ducks" rindās vārtus guva arī Mīkaels Granlunds, Alekss Kilorns un Īans Mūrs, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Džeksons Lakombs.
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Uzvarētāju sastāvā ar 1+2 izcēlās Logans Mailo un Roberts Tomass, pie 1+1 tika Jūnatans Berjgrens un Džeiks Neiborss, bet vēl pa vārtiem guva Pāvels Bučņevičs, Dalibors Dvorskis, Konors Makmaikls un Filips Brūberjs. "Blues" ar 22 punktiem 21 spēlē Rietumu konferencē ieņem desmito vietu, bet "Ducks" ar 23 punktiem 22 mačos atrodas septītajā pozīcijā.