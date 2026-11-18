Pulvere: "Bijām ļoti tuvu uzvarai!"
Latvijas sieviešu basketbola izlase mačā ar Itāliju cīnījās sīvi, taču ar to bija par maz, lai gūtu panākumu, sarunā ar žurnālistiem norādīja Latvijas valstsvienības spēlētāja Ieva Pulvere.
Jau ziņots, ka Latvijas basketbolistes 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas trešajā mačā mājās ar 68:72 piekāpās Itālijas izlasei. "Šajā hallē vienmēr ir labas sajūtas, bija daudz atbalstītāju, bet diemžēl neizdevās iepriecināt līdz galam skatītājus. Cīņa bija, bet uzvara izpalika," teica basketboliste.
Viņa norādīja, ka mača izskaņā pietrūkusi metienu realizācija. "Droši vien, man metot, vismaz jātrāpa pa stīpu. Pietrūka pāris iemesti metieni uzbrukumā. Spēle nebija neuzvarama, bijām ļoti tuvu uzvarai," viņa piebilda.
Šajā izlašu logā latvietes aizvadīja trīs spēles, un iepriekšējās divās Latvija izbraukumā ar 81:66 pārspēja Austrijas valstsvienību un ar 64:70 atzina Slovēnijas pārākumu.
"Šī noteikti bija labāka spēle nekā pret Slovēniju. Rezultāts gan ir, kā ir, un to pagaidām vēl grūti aptvert. Būs vēl jāanalizē video, lai saprastu, ko vēl varējām izdarīt," viņa izcēla.
Pulvere norādīja, ka pēdējos gados Latvijas valstsvienībai novembrī mači iekrītot ap 18. novembri, un valsts svētki padarot šīs spēles arī īpašākas.
"Tiek pieaicināti mākslinieki, dziedi himnu ar asarām acīs, sajūtas tiešām ir neaprakstāmi. Mēs jau spēlējam basketbolu emociju dēļ, un skatītāji nāk arī gūt emocijas. Tā ir sporta neatņemama sastāvdaļa," stāstīja Pulvere.
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Latvijas basketbolistes divas no trijām cīņām aizvadīja viesos, un Pulvere atzina, ka izbraukumā pavadītais laiks nebijis vienkāršs.
"Šis nebija viegls sabraukums. Gan jau tām, kuras atbrauca no klubiem, bija vēl grūtāk. Nav jau tā, ka mēs to nebūtu gaidījušas, jo sen zinājām grafiku, esam profesionāles un gatavojāmies tam. Toties nākamais cikls būs vieglāks," secināja basketboliste.
K grupā līdere ar trīs uzvarām trīs spēlēs ir Itālija, divus panākumus guvusi Slovēnija, vienu - Latvija, bet Austrija cietusi trīs zaudējumus. Pēc diviem apļiem Eiropas čempionāta finālturnīrā vietu nodrošinās pirmo divu vietu ieguvējas.
2027. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks nākamā gada jūnijā. Grupu turnīri notiks Beļģijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā. Medaļas un sešas ceļazīmes uz 2028. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru tiks sadalītas izslēgšanas turnīrā Viļņ