Holanns kompensācijas laikā sagādā Norvēģijas izlasei ceļazīmi uz UEFA Nāciju līgas ceturtdaļfinālu, salaužot Dānijas fanu sirdis
Ērlingam Holannam realizējot 11 metru soda sitienu otrā puslaika kompensācijas laikā, Norvēģijas vīriešu futbola izlase otrdien nodrošināja vietu UEFA Nāciju līgas ceturtdaļfinālā.
A4 grupas pēdējā, sestajā, spēlē Norvēģija viesos ar rezultātu 3:2 (1:2) pārspēja Dāniju. Mājinieki spēles otrajā desmitminūtē guva divus vārtus, izceļoties Rasmusam Hojlundam un Pjēram Hejbjergam, bet pirmā puslaika otrajā pusē pēc Martina Ēdegora piespēles Holanns vienus vārtus atguva. Tuvojoties pamatlaika beigām, 83. minūtē Ēdegors izlīdzināja rezultātu, bet kompensācijas laikā pēc spēles ar roku soda laukumā uz Dānijas izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To pieliktā laika sestajā minūtē realizēja Holanns, kurš tādējādi ieveda Norvēģiju ceturtdaļfinālā.
Otrā šīs grupas spēlē Portugāle viesos ar 3:2 (2:2) uzvarēja Velsu. Spēles 11. minūtē portugāļus vadībā izvirzīja Brunu Fernandešs, bet pāris minūtes vēlāk Deivids Brukss panāca 1:1. Pirmā puslaika beigās ar vārtu guvumiem apmainījās Tomass Sorba un Pedru Netu, bet uzvaras vārtus 70. minūtē guva Karlušs Forbšs.
A4 grupā pēc sešām spēlēm Portugālei bija 15 punkti, Norvēģija un Dānija guva pa deviņiem punktiem, bet Velsa iekrāja trīs punktus.
Pirmo divu vietu ieguvējas grupās iekļūst "play-off" turnīrā, kas sāksies martā. Divas sliktākās ceturto vietu ieguvējas nākamreiz spēlēs B līgā, bet divas labākās ceturto vietu ieguvējas un divas sliktākās trešo vietu izcīnījušās komandas aizvadīs pārspēles ar B līgas komandām.
2024./2025. gada sezonā Nāciju līgā uzvarēja Portugāle, kas pēc 2:2 120 spēles minūtēs finālā pēcspēles sitienos ar 5:3 pieveica Spāniju.