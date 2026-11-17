Kristapa Zīles un Kristiāna Rubīna klubi netiek IIHF Čempionu līgas ceturtdaļfinālā
Latvijas aizsargu Kristapa Zīles un Kristiāna Rubīna pārstāvētās komandas Liberecas "Bili Tygri" un Plzeņas "Škoda" otrdien nepārvarēja Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas astotdaļfinālu.
"Bili Tygri" atbildes mačā ar rezultātu 3:4 (1:3, 2:0, 0:1) zaudēja Ķelnes "Haie" vienībai un divu maču summā piekāpās ar 5:8. Zīle uz ledus pavadītajās 20 minūtēs un septiņās sekundēs vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja četrus metienus un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Savukārt "Škoda" mājās ar 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) uzvarēja "Davos" komandu. Rezultāts divu maču summā bija neizšķirts 6:6, bet sekojošajā papildlaikā viesiem uzvaras vārtus guva Žozefs Blandisi, kurš nodrošināja davosiešiem uzvaru summā ar 7:6. Rubīns spēlēja 24 minūtes un divas sekundes, četras reizes meta pa vārtiem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Trešdien vārtsarga Gustava Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" viesosies pie Pardubices "Dynamo" komandas, kurai pirmajā mačā zaudēja ar 2:3.
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvadīja pa sešām spēlēm, un to vieta tika noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm. Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Zviedrijas klubs Gēteborgas "Frolunda", kas finālā savā laukumā papildlaikā ar 3:2 pārspēja citu Zviedrijas vienību "Lulea".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.