Latvijas čempione "Valmiera Glass"/ViA pēdējās sekundēs piekāpjas FIBA Eiropas kausa mačā Tallinā
Latvijas basketbola klubs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA) otrdien burtiski pēdējās sekundēs cieta neveiksmi FIBA Eiropas kausa septītās kārtas spēlē, ar 81:83 (18:22, 21:17, 21:19, 21:25) viesos zaudējot Tallinas "Bigbank"/"Kalev".
Latvijas čempiones rindās ar 15 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Aminu Mohameds, 13+10 šajos statistikas rādītājos bija Danielam Gidensam, 13+6 - Verneram Koham, pa deviņiem punktiem guva Dāvis Ozers un Aians Skots, bet septiņi punkti, piecas rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas bija Brīsam Makbraidam.
Talliniešiem 18 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Kevonam Alenam, kurš trīs sekundes pirms pamatlaika beigām zem groza realizēja uzvaru nesošo metienu. Rinaldam Mālmanim nepilnās desmit minūtēs bija viens punkts un trīs atlēkušās bumbas.
"Valmiera Glass"/ViA ar trīs uzvarām septiņos mačos ieņem ceturto vietu F grupā, kur Tallinas klubs ar četriem panākumiem septiņās cīņās ir vicelīderis. Pirmajā savstarpējā Eiropas kausa mačā Valmieras komanda mājās pārspēja talliniešus ar 82:74. Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā vienības šosezon vēl nav tikušās. Trešdien septītās kārtas maču aizvadīs arī "VEF Rīga", kas H grupas cīņā savā laukumā uzņems Baku "Neftchi" no Azerbaidžānas.
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadot divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".