Spēles laikā Argentīnā ar bumbu nosists 18 gadus vecs futbolists
Pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos vēstīts par vairākām traģēdijām futbola laukumā, kad spēlētāji guvuši nāvējošas traumas. Nu baisa vēsts saņemta no Argentīnas, kur ar bumbu nosists 18 gadus vecs futbolists.
18 gadus vecais Abels Nunjess pārstāvēja Argentīnas jauniešu komandu “FC Ezeiza”, kas traģiskajā spēlē 12. novembrī tikās ar “Deportivo Muniz”. Kādā spēles epizodē pretinieku aizsarga spēcīgi sistā bumba trāpīja tuvumā esošajam Nunjesam pa galvu. Kāds notikušā aculiecinieks šo triecienu salīdzinājis ar nokautu boksa ringā. “Gandrīz 30 gadu laikā, kopš sekoju jauniešu futbolam, neko tādu nebiju redzējis. Bumba nepacēlās gaisā, un jau pēc četriem vai pieciem metriem trāpīja Abelam tieši pa galvu. Tas bija kā nokauts. Puisis saļima un vairs nereaģēja ne uz ko,” laikraksts “The Sun” citē vietējā sporta žurnālista Kristiana Rompani teikto. “Tajā brīdī sākās haoss. Ārsts nometās ceļos un viņu apskatīja, taču nekustināja. Vēlāk pajautāju ārstam, ko viņš bija pamanījis, un viņš atbildēja, ka puiša elpošana bijusi neparasta. Es joprojām esmu šokā.”
Nunjesu steidzami nogādāja slimnīcā, kur konstatēja galvaskausa lūzumu un iekšēju asiņošanu. Viņam veica operāciju, diemžēl 15. novembrī jaunietis nomira.
Pēdējo nedēļu laikā pasaulē notikušas jau vairākas šādas nelaimes. Spānijas otrās līgas spēles laikā 2. novembrī “Tenerife” uzbrucējs, 30 gadus vecais Hesuss de Migels guva smagu traumu sadursmē ar 25 gadus veco “FC Andorra” un Ekvatoriālās Gvinejas izlases vārtsargu Hesusu Ovono. Ceļā uz slimnīcu de Migelam apstājās sirds, taču mediķiem izdevās viņu atdzīvināt, diemžēl nākamajā dienā viņa stāvoklis pasliktinājās un no gūtajām traumām spēlētājs nomira. Kā nāves cēlonis tika minēta galvas trauma.
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Savukārt 14 gadus vecais “Sleman Timur FA” uzbrucējs Jardans Ahsani Takvins guva smagas traumas 31. oktobrī notikušajā Indonēzijas Jogjakartas īpašā reģiona U-14 junioru premjerlīgas spēlē sadursmē ar “Kepek Raya FC” vārsargu, kurš viņam ar celi trāpīja vēderā. Diemžēl spēles organizatori nebija nodrošinājuši ne medicīnas personālu, ne nepieciešamo aprīkojumu, ne nestuves, ne ātrās palīdzības automašīnu, tāpēc komanda bija spiesta cietušo vest uz slimnīcu ar savu transportlīdzekli. Slimnīcā viņam konstatēja smagu aknu traumu, par spīti vairākām operācijām pusaudzis 11. novembrī nomira.