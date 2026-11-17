Latvijas basketbolistes sīvā cīņā piekāpjas spēcīgajai Itālijai Eiropas čempionāta atlasē
Latvijas sieviešu basketbola izlase otrdien Rīgā 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrā posma trešajā spēlē savā laukumā ar 68:72 (20:22, 18:16, 17:19, 13:15) zaudēja iepriekšējā Eiropas čempionāta bronzas medaļu īpašniecei Itālijai.
K grupā līdere ar trīs uzvarām trīs spēlēs ir Itālija, divus panākumus guvusi Slovēnija, vienu - Latvija, bet Austrija cietusi trīs zaudējumus. Pēc diviem apļiem finālturnīrā vietu nodrošinās pirmo divu vietu ieguvējas.
Latvijas izlasē ar 16 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un trīs bloķētiem metieniem izcēlās Kitija Laksa, 15 punktus guva Aleksa Gulbe, astoņi punkti bija Katei Vilkai, bet pa septiņiem guva Vanesa Jasa un Ieva Pulvere, kura atdeva arī piecas rezultatīvas piespēles. Itālijas izlasē 12 punkti un piecas atlēkušās bumbas bija Džasmīnai Kīzai, 11 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Sāra Madera, bet desmit punkti, sešas bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles bija Karlotai Dzanardi.
Lielāko daļu pirmā puslaika vadībā bija viešņas, taču viņu pārsvars nepārsniedza sešus punktus. Otrajā ceturtdaļā neilgu laiku vadībā bija arī Latvijas izlase, bet pārtraukumā komandas devās ar neizšķirtu 38:38 uz tablo. Otrā puslaika sākumā latvietes ieguva četru punktu pārsvaru, taču pretinieces strauji atspēlējās un atgriezās vadībā. Spēles ceturtajā nogrieznī vairākas reizes komandas šķīra viens punkts, tomēr latvietes neizmantoja nevienu no iespējām izvirzīties priekšā.
Latvijas basketbolistes trešdien pirmajā mačā viesos ar 81:66 pārspēja Austrijas valstsvienību, bet sestdien ar 64:70 atzina Slovēnijas pārākumu. Tikmēr itālietes ar 67:62 apspēlēja Slovēniju un ar 71:49 guva panākumu pār austrietēm. Atbildes spēles tiks aizvadītas nākamā gada februārī, bet finālturnīram kvalificēsies grupas divas labākās izlases.
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No 15 basketbolistēm, kuras iekļautas Latvijas izlases kandidāšu sarakstā, pret Itāliju laukumā nedosies Enija Ķīvīte un Nikola Priede, bet Digna Strautmane nevarēs palīdzēt komandai savainojuma dēļ. Nedēļas nogalē debiju Latvijas izlases sastāvā piedzīvoja Austrālijā dzimusī latviešu izcelsmes basketboliste Kristina Moora.
2027. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks nākamā gada jūnijā. Grupu turnīri notiks Beļģijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā. Medaļas un sešas ceļazīmes uz 2028. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru tiks sadalītas izslēgšanas turnīrā Viļņā.
Rožlapas asistenti Latvijas izlasē ir Kaspars Mājenieks, Rūdolfs Rozītis un Ilze Ose-Hlebovicka.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Paula Strautmane (Madrides "Estudiantes", Spānija), Elizabete Bulāne, Mila Luzgina (abas - Zārluī "Royals", Vācija), Aleksa Gulbe ("Landes", Francija), Marta Miščenko (Halles "Syntainics MBC", Vācija), Kristina Moora, Katrīna Ozola (abas - Bidgoščas "Artego", Polija), Ieva Pulvere, Enija Ķīvīte (abas - "TTT Rīga"), Laura Meldere, Kate Vilka (abas - Kampobaso "Magnolia", Itālija), Vanesa Jasa ("Broni", Itālija), Nikola Priede (Ferrolas "Baxi", Spānija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Digna Strautmane (Vroclavas "Sleza", Polija).