Artūrs Niklāvs Medveds (foto: Athletics.lv)
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Šodien 18:46
Medveds pārspēj paša Latvijas rekordu desmit kilometru skrējienā
Latvijas vidējo distanču skrējējs Artūrs Niklāvs Medveds aizvadītajā nedēļas nogalē sacensībās ASV uzlaboja sev piederošo Latvijas rekordu desmit kilometru skrējienā, vēsta Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Medveds finišēja ceturtais aiz trim kenijiešiem, pirmo reizi pārvarot 28 minūšu robežu - 27 minūtes un 57 sekundes. Savu iepriekš sasniegto rezultātu latvietis uzlaboja par 30 sekundēm.
Skrējienā uzvarēja kenijietis Silas Senčura, kurš finišēja 13 sekundes pirms Medveda.
Sezonas pasaules labāko sarakstā, kur pārsvarā ir Āfrikas skrējēji, Medveds ar savu rezultātu ir 126. vietā.
Medveds kopš 2014. gada dažādās distancēs Latvijas rekordus labojis 11 reizes.