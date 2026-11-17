Iespējams, stulbākie vārti futbola vēsturē. VIDEO
Argentīniešu vārtsargs Esekjels Bahers pārsteidzis gan savas, gan pretinieku komandas spēlētājus ar, iespējams, stulbākajiem vārtiem visā profesionālā futbola vēsturē.
"Están matando al fútbol" Por el "insólito" gol en contra que se hace el arquero de Comunicaciones ante Arsenal. https://t.co/GLUJlcKPXK— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026
Pagājušajā sestdienā notikušajā Argentīnas “Primera B” jeb trešās līgas pirmajā izslēgšanas spēlē par tiesībām spēlēt otrajā līgā 30 gadus vecais “Comunicaciones” vārtsargs jau ceturtajā minūtē pamanījās iemest bumbu savos vārtos. Tādējādi viesu komanda “Arsenal Sarandi” izvirzījās vadībā, kaut gan bumbas tuvumā nebija neviena viņu spēlētāja. Spēle noslēdzās ar viesu uzvaru 3:2.
Atbildes spēle paredzēta 21. novembrī, un Baheram nāksies ļoti pacensties, lai komandas biedri un līdzjutēji viņam piedotu šādu misēkli.
Soctīklos šie vārti izraisījuši gan jautrību, gan neizpratni, bet zobgalīgākie aicina pārbaudīt, vai Bahers pirms spēles nebija izmantojis bukmeikeru pakalpojumus.