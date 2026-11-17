Raina Tomašicka atzīta par NCAA konferences labāko spēlētāju; arī Liepiņai sekmīgs sniegums
Latvijas basketboliste Raina Tomašicka atzīta par Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) "Conference USA" konferences labāko spēlētāju.
Tomašicka pagājušajā nedēļā kopā ar Ņūmeksikas štata universitātes "Aggies" vienību aizvadīja vienu maču, kurā ar 69:50 pārspēja Kristas Lukašēvičas pārstāvēto Teksasas universitātes Elpaso komandu "UTEP Miners".
Uzvarētāju rindās Tomašicka izcēlās ar 26 punktiem un četrām atlēkušajām bumbām. Viņa konferencē ir līdere vidēji gūtajos punktos, realizētajos soda metienos un tālmetienos, kā arī ar vislabāko procentu realizējusi tālmetienus un soda metienus. Latvijas basketboliste NCAA spēlē trešo sezonu.
Tikmēr Anna Liepiņa NCAA mačā guva 14 punktus, palīdzot Maiami universitātes "Hurricanes" komandai izcīnīt uzvaru savā laukā pār Lemoinas "Dolphins". Liepiņa spēlēja 19 minūtes un realizēja visus septiņus metienus no spēles, bet "Hurricanes" svinēja panākumu ar 87:40 (18:12, 17:11, 25:8, 27:9).
Latvijas basketboliste arī pārtvēra vienu bumbu un atdeva vienu rezultatīvu piespēli. Šī Liepiņai bija sezonas rezultatīvākā spēlē. Iepriekšējas četrās spēlēs viņa pa divām reizēm guva četrus un astoņus punktus. "Atlantic Coast" konferencē "Hurricanes" ar piecām uzvarām piecās spēlēs ir starp līderēm.
Citā pirmdienas NCAA spēlē pagājušās nedēļas "Conference USA" konferences labāka spēlētāja Raina Tomašicka guva 12 punktus, sekmējot Ņūmeksikas štata universitātes "Aggies" uzvaru ar 66:37 (11:12, 26:13, 12:3, 17:9) pār Kansasitijas "Roos".
Tomašicka spēlēja 17 minūtes, kuru laikā realizēja piecus no septiņiem divpunktus metieniem un abus soda metienus, bet garām mērķim raidīja trīs tālmetienus. Viņas konta arī viena pārtverta bumba. Četrās spēlēs "Aggies" izcīnījušas trīs uzvaras.