"Baidāties spēlēt pret Krieviju?" Prokrieviski hakeri uzlauzuši Starptautiskās Hokeja federācijas mājaslapu
Otrdien, 17. novembrī, Krievijas atbalstoši hakeri uzlauzuši Starptautiskās Hokeja federācijas mājaslapu.
Ieejot mājaslapā, 17. novembra rītā bijis redzams uzraksts "baidāties spēlēt pret Krieviju? Jūs diskvalificējāt vienīgo komandu, kuru nevarat uzvarēt".
The IIHF website was hacked by pro-Russian hackers, adding a picture with the caption, “Scared to face Russia? You banned the only team you can’t beat.” Russia has only won a single IIHF World Junior Hockey Championship since 2004. #IIHF https://t.co/MzdYO9nCXu— Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) November 17, 2026
Vēlāk IIHF nomainīja hakeru vēstījumu pret uzrakstu "esam īslaicīgi nepieejami". Kā iemesls norādīts vietnes uzlabojumu veikšana, lūdzot lietotājus atgriezties mājaslapā pēc kāda laika.
🖥️ IIHFs hjemmeside fremsto hacket tirsdag med et russisk budskap før siden senere ble tatt ned🛑 https://t.co/KRdQk5JqBl— nitten.no (@nitten_no) November 17, 2026
Jau ziņots, ka oktobra beigās Sporta arbitrāžas tiesa lika atcelt IIHF noteiktos ierobežojumus Krievijas hokeja izlasēm no dalības starptautiskajos turnīros. Tā uzskatīja, ka IIHF argumentācija par drošības riskiem neesmu pamatota.
Turpinājumā attīstījusies sāga, kurā norit mēģinājumi nepieļaut Krievijas atgriešanos hokejā. Vairākas Eiropas valstis, ieskaitot Latviju, paziņoja, ka pret Krieviju turnīros nespēlēs, bet Kanāda paziņoja par vīzu nepiešķiršanu. Tādā veidā krievus nepielaida U-20 pasaules čempionātam, kas gaidāms jau gadu mijā.
Paralēli IIHF sākusi izmeklēšanu pret Krievijas Hokeja federāciju par okupēto Ukrainas reģionu hokeja komandu iekļaušanu savā sistēmā. Pierādot šo informāciju, krievus atkal var diskvalificēt no sacensībām. Tāpat tā pārsūdzējusi CAS lēmumu, jo divi no lēmējtiesnešiem pirms tam bija paviesojušies Krievijā.