Izraēlas basketbola izlase spēlei pret Latviju gatavosies bez virknes līderu, taču ar pieciem Eirolīgas spēlētājiem
Izraēlas vīriešu basketbola izlases kandidātu sarakstā pirms gaidāmajām 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm iekļauti pieci basketbolisti, kuri šosezon spēlējuši Eirolīgas vienībās.
Izraēlas basketbolisti novembra beigās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrajā kārtā viesosies pie Nīderlandes un mājas spēli aizvadīs Rīgā, spēkojoties ar Latvijas valstsvienību.
No kandidātu sarakstā iekļautajiem 17 spēlētājiem Tamirs Blats, Tomers Ginats, Makss Heidegers un Itajs Segevs šosezon pārstāvējuši Eirolīgas vienību Telavivas "Hapoel", bet Tajs Džeikobs Līfs spēlē citā Eirolīgas klubā Telavivas "Maccabi". Līfam spēlējis deviņās Eirolīgas spēlēs, vidēji gūstot 3,4 punktus un izcīnot 2,3 atlēkušās bumbas. No "Hapoel" četrotnes pieteikumā Eirolīgā atrodas tikai Ginats, kuram bijusi simboliska loma.
Izraēlas izlasei nepalīdzēs vairāki iespējamie līderi. Šoreiz nespēlēs Romāns Sorkins, kurš "Maccabi" rindās vidēji gūst 9,8 punktus Eirolīgā. Tāpat lūgumu neizsaukt sevi uz izlasi izteicis saspēles vadītājs Jams Madars un Kadins Keringtons. Pret komandu pirmo spēli ierindā būs seši spēlētāji. Izraēla jau ir zaudējusi cerības kvalificēties Pasaules kausam.
Kvalifikācijas turnīra K grupā pirmās trīs vietas ar bilanci 7-1 dala Vācija, Horvātija un Polija. Seko Latvija (4-4), Nīderlande un Izraēla (pa 2-6). Nākamgad finālturnīrā spēlēs trīs labākās komandas.
Izraēlas izlases kandidātu saraksts:
Tamirs Blats, Tomers Ginats, Makss Heidegers, Itajs Segevs (visi - Telavivas "Hapoel"), Tajs Džeikobs Līfs (Telavivas "Maccabi"), Rojs Hubers, Eitans Burgs, Juvals Zusmans, Jotams Hanoči (visi - Jeruzalemes "Hapoel"), Jairs Hravics, Liors Karera, Netanels Arci (visi - Holonas "Hapoel"), Rani Belga ("Hapoel Galil"), Hoakins Šuhmans, Nimrods Levijs (abi - Ramatganas "Maccabi"), Juvals Hohsteters ("Bamberg", Vācija), Idans Zalmansons (Rišonas "Maccabi").