Bijusī olimpiete Liene Bondare pavēsta par jaunās karjeras virzienu
Liene Bondare, kas nesen pavēstīja par aktīvās sportistes karjeras beigām, pavēstījusi par jaunumiem dzīvē.
Viņa turpmāk pārstāvēs sportistus, strādājot kā to menedžere un pārstāve. Šim nolūkam dibināta "Bondare Management" un jau panākta sadarbība ar vairākiem labi zināmiem Latvijas sportistiem, kā, piemēram, vadošo kalnu slēpotāju Dženiferu Ģērmani un vadošo pludmales volejbola pāri Tīnu Graudiņu/Anastasiju Samoilovu. Līdz šim par Graudiņas/Samoilovas menedžeri strādāja Edgars Buļs, kurš pēdējos gados izveidojis un vada basketbola klubu Rīgas "Zeļļi".
"Veidojot sportistes karjeru, iemācījos daudz vairāk nekā tikai to, kā sacensties. Papildus aizraujošajiem un neprognozējamajiem brīžiem, ko sniedz sports, mani īpaši ieinteresēja tā vērtība, ko sportisti var sniegt zīmoliem un sabiedrībai. Tas, kas sākās kā nepieciešamība, pārauga aizrautībā par sporta biznesa pusi, mudinot mani studēt sporta pārvaldību Londonas Universitātē paralēli maģistra studijām uzņēmējdarbības vadībā. Tagad vēlos izmantot šo pieredzi, lai palīdzētu sportistiem apzināties un maksimāli palielināt savu vērtību, veidot nozīmīgas partnerības un izmantot savu ietekmi, lai iedvesmotu pozitīvas pārmaiņas," paziņojumā rakstīja Bondare.
Liene Bondare kalnu slēpošanā specializējās slaloma disciplīnā, tajā startējot arī divās olimpiskajās spēlēs. 2022. gada olimpiādē Pekinā viņa nesasniedza finišu, bet šogad Milānā un Kortīnā d'Ampeco ierindojās 43. vietā. Viņas kontā arī starti septiņos pasaules čempionātos, individuāli labāko rezultātu sasniedzot pērn - 27. vieta slalomā.