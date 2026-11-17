Divkārtējais F-1 čempions Fernando Alonso piekritis dalībai Dakāras rallijā
Divkārtējais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempions spānis Fernando Alonso janvārī piedalīsies savā otrajā Dakāras rallijā.
"Aston Martin" otrdien paziņoja, ka Alonso pievienosies trīs automašīnu sastāvam vienā no pasaules grūtākajām un pazīstamākajām bezceļu sacensībām. Viņš pievienosies deviņkārtējam pasaules rallija čempionam francūzim Sebastjanam Lēbam un pašreizējam pasaules rallijreida čempionam Lukasam Moraešam no Brazīlijas.
Sākotnēji rallijam vajadzēja notikt Saūda Arābijā, bet Tuvajos Austrumos valdošā konflikta dēļ oktobrī tas tika pārcelts. Sacensības notiks no 9. līdz 23. janvārim, sākoties Portugālē un finišējot Marokā.
Alonso pirmo reizi startēja Dakāras rallijā 2020. gadā un ieņēma 13. vietu. Viņa stūrmanis joprojām būs viņa tautietis Marks Koma. Viņi startēs ar "Aston Martin Dreadnought", kas balstīts uz militāro transportlīdzekli, sākotnēji izstrādātu videospēlei "Call of Duty". Rallijs notiks pirms Alonso pirmsezonas testiem F-1.
"Galu galā lēmums bija vienkāršs. Es gribēju pilnībā pieņemt šo izaicinājumu un vienā gadā startēt gan "Formulā 1", gan Dakāras rallijā," norādīja 45 gadus vecais Alonso. "2020. gadā Dakāras rallijs bija viena no visgrūtākajām un patīkamākajām pieredzēm manā karjerā. Es izjūtu milzīgu cieņu pret šīm sacensībām un speciālistiem, kuri tās ir apguvuši."
Alonso arī norādīja, ka F-1 joprojām ir viņa prioritāte, bet viņš ir autosportists, un tieši šādi izaicinājumi ir iemesls, kāpēc viņš mīl sacensties. Šosezon F-1 čempionātā 2005. un 2006. gada pasaules čempions izcīnījis septiņus punktus un ieņem 17. vietu, bet viņa pārstāvētā "Aston Martin" Konstruktoru kausā atrodas desmitajā pozīcijā, apsteidzot tikai "Cadillac" vienību.