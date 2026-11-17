Uzlecošā zvaigzne Estere Volfa veselības problēmu dēļ izlaidīs biatlona sezonas sākumu
Strauji tuvojas jaunā Pasaules kausa sezona biatlonā. Veselības likstas likušas uz pirmo posmu veikt izmaiņas sieviešu izlases sastāvā.
Kā ziņo "Sporta Studija", tad veselības problēmu dēļ Latvijas Olimpiskās vienības ārsti ieteikuši pirmajā Pasaules kausa posmā Kontiolahti nestartēt gan Esterei Volfai, gan Sanitai Buliņai. Abām sportistēm decembra sākumā paredzētas atkārtotas medicīniskās pārbaudes, pēc kurām noskaidrosies atgriešanās laiks.
Līdz ar to Latvijas sieviešu izlasē pirmajā Pasaules kausa posmā Kontiolahti bez Baibas Bendikas startēs Elza Bleidele un Sandra Buliņa. Esterei Volfai aiz muguras spoža iepriekšējā sezona - viņa Milānas olimpiskajās spēlēs divās distancēs ierindojās labāko divdesmitniekā. Sprintā Volfai 16. vieta, bet iedzīšanā - 11. pozīcija. Tāpat viņa izcīnīja divas zelta medaļas pasaules čempionātā jauniešiem un junioriem un vienu zeltu Eiropas čempionātā junioriem.
Izmaiņas sastāvā pret iepriekšējo gadu būs arī vīriešu izlasē. Bez Renāra Birkentāla un Aleksandra Rastorgujeva sezonu Pasaules kausa apritē sāks talantīgie Rihards Lozbers un Matīss Meirāns. Ņemot vērā, ka Lozbers sezonas gaitā piedalīsies arī junioru kausa posmos, tad viņu sastāvā atsevišķos posmos visdrīzāk aizstās Aleksandrs Patrijuks, kurš sezonu sāks IBU kausā.
Jaunā biatlona sezona sāksies Kontiolahti novembra beigās - no 24. līdz 29. novembrim. Sezonā paredzēti desmit Pasaules kausa posmi, bet svarīgākās sacensības, pasaules čempionāts, gaidāms Igaunijas Otepes trasē no 8. līdz 21. februārim.