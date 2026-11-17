Lī Rīvss traģiski mira pēc nokauta augusta cīņā.
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Šodien 10:48
Pēc nokauta boksa cīņā un vairākiem mēnešiem komā traģiski mirst īru bokseris
Sēras Īrijas boksā. Miris bokseris Lī Rīvss, kuram letāla izrādījās pēdējā profesionālā boksa cīņa.
Īru bokseris Lī Rīvss pēc trīs mēnešu atrašanās komā pirmdien miris, paziņoja viņa pārstāvētā promouteru kompānija "Queensberry". Šī gada 1. augustā Rīvss Dublinā cīnījās ar Geriju Kaliju par vakanto Īrijas Boksa savienības (BUI) ķeltu čempiona titulu pirmajā pusvidējā svarā, taču desmitajā raundā cieta nokautu.
Pēc cīņas Rīvss tika nonests no ringa uz nestuvēm un nogādāts slimnīcā kritiskā, bet stabilā stāvoklī. Viņam tika veikta operācija, un kopš tā laika bokseris atradās medicīniski izraisītā komā.
31 gadu vecais Rīvss, kurš bija iesaukts par "El Champo", profesionāla boksera karjeru sāka 2018. gadā un izcīnīja 16 uzvaras 18 cīņās.