Bijušais Latvijas izlases kapteinis Herberts Vasiļjevs atradis jaunu darbavietu
Trenera arodā jaunu darbu ieguvis bijušais Latvijas izlases hokejists Herberts Vasiļjevs.
Bijušais Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Herberts Vasiļjevs apstiprināts Vācijas pēc spēka otrās līgas (DEL2) kluba Bītigheimas-Bisingenas "Steelers" trenera amatā, pirmdien paziņoja komanda. 50 gadus vecais Vasiļjevs kļuvis par galvenā trenera Tima Kēlera asistentu.
"Steelers" ar 22 punktiem 16 spēlēs DEL2 kopvērtējumā atrodas desmitajā pozīcijā 14 komandu konkurencē un šodien savā laukumā uzņems vicelīderi Drēzdenes "Eislowen". Līdz šim Vasiļjevs pārsvarā trenējis jauniešus un no 2018. gada bijis Oļega Sorokina asistents Latvijas U-18 izlasē.
Spēlētāja karjeras laikā Vasiļjevs aizvadīja 51 spēli Nacionālajā hokeja līgā (NHL), bet karjeras lielāko daļu pavadīja Vācijas klubā Krēfeldes "Penguins". Latvijas izlases rindās bijušais uzbrucējs piedalījies 11 pasaules čempionātos un trīs olimpiskajās spēlēs.