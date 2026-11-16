ASV hokejistes finālā sagrauj Kanādu un otro gadu pēc kārtas kļūst par pasaules čempionēm
ASV sieviešu hokeja izlase pirmdien Dānijā otro gadu pēc kārtas izcīnīja pasaules čempionāta zelta medaļas. Finālā amerikānietes ar pārliecinošu rezultātu 6:2 pārspēja savas sīvākās konkurentes kanādietes, tiekot pie 12. pasaules čempioņu titula.
Spēles rezultātu pirmās trešdaļas vidū atklāja Kanādas hokejiste Sāra Filjē, taču sešas minūtes vēlāk Hilarija Naita panāca neizšķirtu. Otrajā periodā ASV izlase pārņēma iniciatīvu – vispirms precīza bija Kellija Paneka, bet vēlāk Naita realizēja skaitlisko vairākumu, panākot 3:1.
Izšķirošie notikumi risinājās trešās trešdaļas sākumā, kad nedaudz vairāk nekā minūtes laikā Paneka un Leisija Īdena palielināja amerikāniešu pārsvaru līdz 5:1. Kanādietēm vēl vienus vārtus izdevās atgūt pēc Filjē precīzā metiena, tomēr izglābt spēli viņas vairs nespēja. Tuvojoties mača beigām, Kanāda nomainīja vārtsardzi pret sesto laukuma spēlētāju, taču Hailija Skamura raidīja ripu tukšos vārtos un nostiprināja ASV uzvaru.
Tikmēr bronzas medaļas izcīnīja Zviedrijas hokejistes, kuras spraigā cīņā pēcspēles metienu sērijā ar 2:1 pārspēja Somiju. Uzvaru zviedrietēm nodrošināja Hildas Svensones precīzais metiens, savukārt vārtsardze Eba Svensone-Trafa atvairīja visus četrus pretinieču mēģinājumus.
Sieviešu pasaules čempionāti hokejā tiek rīkoti kopš 1990. gada, un līdz šim zelta medaļas izcīnījušas tikai divas valstis – Kanāda un ASV. Kanādietēm ir 13 tituli, bet amerikānietēm tagad 12. Arī pagājušā gada finālā tikās abas lielvalstis, un toreiz ASV izlase uzvarēja papildlaikā ar 4:3.