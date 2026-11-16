Krievijas "asiņaino naudu" saņēmušais bijušais Latvijas hokeja izlases vārtsargs Jānis Kalniņš ticis pie jauna darba Austrijā
Bijušais Latvijas hokeja izlases vārtsargs Jānis Kalniņš, kurš pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā izvēlējās doties pelnīt asins naudu agresorvalsts hokeja līgā, ticis pie jauna darba Austrijā.
Savulaik plašu sašutumu Latvijā izpelnījušais hokejists pievienojies Austrijas klubam „Graz99ers”, kur turpmāk pildīs vārtsargu trenera pienākumus.
Par 35 gadus vecā Kalniņa pievienošanos komandai pirmdien paziņojis pats klubs. Viņš aizvietos līdzšinējo vārtsargu treneri Andreasu Eriksonu, kurš veselības problēmu dēļ ilgāku laiku nevarēs strādāt. Kalniņš Grācā ieradies jau svētdien un paguvis piedzīvot pirmo komandas uzvaru jaunajā amatā.
Kalniņa vārds Latvijas hokejā kļuva īpaši pretrunīgi vērtēts 2022. gada vasarā, kad tikai dažus mēnešus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā viņš parakstīja līgumu ar Kontinentālās hokeja līgas klubu Habarovskas „Amur”. Šāds lēmums izraisīja asu kritiku Latvijā, turklāt hokejists apzinājās, ka tādējādi zaudēs iespēju turpmāk pārstāvēt Latvijas valstsvienību.
Toreiz Kalniņš savu izvēli pamatoja ar finansiāliem apsvērumiem. „Piedāvāja labu variantu, karjera vairs nav gara, ir jāņem tas, ko piedāvā,” viņš 2022. gada jūlijā sacīja Latvijas Radio. Lai gan hokejists atzina, ka Krievijas rīcība Ukrainā nav pareiza, viņš uzsvēra, ka personīgi neko nevarot ietekmēt un viņam jādomā par sevi.
Kalniņa pāreju uz Krievijas klubu sākotnēji atteicās apstiprināt Latvijas Hokeja federācija, tomēr to atļāva Starptautiskā Ledus hokeja federācija. Neraugoties uz sabiedrības kritiku, Kalniņš Habarovskas „Amur” rindās aizvadīja divas sezonas, no 2022. līdz 2024. gadam. Pēc atgriešanās no Krievijas Kalniņš vēl spēlēja Ungārijas klubā „Ferencvarosi”, bet šā gada aprīlī paziņoja par profesionālā hokejista karjeras beigām un tagad kļuvis par vārtsargu treneri.