Latvjias izlases hokejiste tiek atzīta par labāko nedēļas uzbrucēju NCAA konferencē
Foto: Edijs Pālens/LETA
Latvijas sieviešu hokeja izlases viena no līderēm veiksmīgi iesākusi jauno NCAA sezonu.
Hokejs

Latvjias izlases hokejiste tiek atzīta par labāko nedēļas uzbrucēju NCAA konferencē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas hokejiste Linda Rulle atzīta par Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) "Atlantic Hockey America" konferences pagājušās nedēļas labāko uzbrucēju.

Latvjias izlases hokejiste tiek atzīta par labāko ...

Rulle Ročesteras Tehnoloģiju institūta vienības "Tigers" rindās pagājušajā nedēļā abās aizvadītajās spēlēs izcēlās ar gūtiem vārtiem, palīdzot "Tigers" komandai tikt pie diviem panākumiem. "Tigers" hokejistes pēdējās četrās spēlēs tikušas pie trīs uzvarām.

Latvijas hokejiste pirmo reizi atzīta par "Atlantic Hockey America" konferences nedēļas labāko uzbrucēju.

Rulle šosezon 16 spēlēs iekrājusi desmit (6+4) punktus un ir otra rezultatīvākā "Tigers" spēlētāja. Par aizvadītās nedēļas labāko aizsardzi tika atzīta Rulles komandas biedrene Lora Daika, kamēr labākās pirmgadnieces balvu saņēma vēl viena "Tigers" spēlētāja vārtsardze Oseana Tifo.

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