Latvijas izlases hokejiste tiek atzīta par labāko nedēļas uzbrucēju NCAA konferencē
Latvijas hokejiste Linda Rulle atzīta par Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) "Atlantic Hockey America" konferences pagājušās nedēļas labāko uzbrucēju.
Rulle Ročesteras Tehnoloģiju institūta vienības "Tigers" rindās pagājušajā nedēļā abās aizvadītajās spēlēs izcēlās ar gūtiem vārtiem, palīdzot "Tigers" komandai tikt pie diviem panākumiem. "Tigers" hokejistes pēdējās četrās spēlēs tikušas pie trīs uzvarām.
Latvijas hokejiste pirmo reizi atzīta par "Atlantic Hockey America" konferences nedēļas labāko uzbrucēju.
An RIT sweep and a streak-breaking shutout lead to player of the week honors: https://t.co/063pKq4cde https://t.co/DOEUEdMgHD— Atlantic Hockey America (@Atlantic_Hockey) November 16, 2026
Rulle šosezon 16 spēlēs iekrājusi desmit (6+4) punktus un ir otra rezultatīvākā "Tigers" spēlētāja. Par aizvadītās nedēļas labāko aizsardzi tika atzīta Rulles komandas biedrene Lora Daika, kamēr labākās pirmgadnieces balvu saņēma vēl viena "Tigers" spēlētāja vārtsardze Oseana Tifo.