Olimpisko spēļu snaiperis Krastenbergs pamet Čehiju un karjeru turpinās vienā komandā ar citu latvieti
Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs pievienojies Somijas hokeja līgas klubam Hemēnlinnas HPK, kura rindās spēlē latviešu aizsargs Artūrs Andžāns, vēsta Česke Budejovices "Motor", kuras rindās Krastenbergs sāka šo sezonu.
Krastenbergs vasarā pievienojās Čehijas ekstralīgas komandai Česke Budejovices "Motor", kuras rindās šosezon 14 spēlēs izcēlās ar četriem (1+3) punktiem.
Latvijas uzbrucējs novembra sākumā kopā ar Latvijas izlasi ieņēma pirmo vietu Vācijas kausā ("Deutschland Cup"). Krastenbergs trīs cīņās guva trīs vārtus un tika pie rezultatīvas piespēles.
Iepriekšējā sezonā Krastenbergs pārstāvēja citu ekstralīgas komandu "Olomouc", kuras rindās regulārajā čempionātā 50 spēlēs iekrāja 23 (10+13) punktus, bet "play off" turnīrā trīs mačos atzīmējās ar vienu precīzu metienu.
Karjeras laikā Krastenbergs spēlējis arī Slovākijā, Austrijā, Zviedrijā un Šveicē, Ontario hokeja līgā (OHL) un ECHL, kā arī nepilnu sezonu "Mogo" un Rīgas "Dinamo".
Valstsvienības rindās uzbrucējs piedalījies divās olimpiskajās spēlēs, kur astoņos mačos sakrājis astoņus (3+5) punktus, bet piecos pasaules čempionātos viņa kontā 37 spēles un septiņi (5+2) punkti.
HPK ar 27 punktiem 22 spēlēs Somijas čempionāta turnīra tabulā atrodas 12. pozīcijā 17 komandu konkurencē.