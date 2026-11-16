Vēlies valsts svētkos izskriet Latvijas kontūru? Radīts bezmaksas rīks, kas maršrutu izplānos tavā vietā
Latvijas dzimšanas dienu var atzīmēt ne tikai ar svētku koncertiem un kopābūšanu, bet arī pavisam neparastā veidā – izskrienot Latvijas kontūru. Turklāt nav nepieciešams pašam stundām ilgi pētīt karti un meklēt piemērotas ielas. Radīts bezmaksas rīks, kas palīdz atrast maršrutu Latvijas formā turpat, kur dzīvo.
Sociālajā vietnē „Reddit” kāds Latvijas iedzīvotājs dalījies ar paša izveidoto vietni „Shape Run”. Ideja radusies, gatavojoties 18. novembrim, jo iepriekšējos gados Latvijas kontūras maršruta meklēšana Rīgas ielās vienmēr atlikta uz pēdējo brīdi. Šogad viņš nolēmis šo uzdevumu atvieglot gan sev, gan citiem.
Lai izskrietu Latvijas kontūru, vispirms kartē jāizvēlas sākuma punkts vai sava atrašanās vieta un jānorāda, cik kilometru vēlies noskriet. Vietne piedāvā vairākus maršrutus, sarindojot tos pēc tā, cik precīzi tie atgādina Latvijas kontūru. Izvēlēto maršrutu iespējams lejupielādēt GPX formātā un izmantot sporta pulkstenī vai telefonā.
Būtiski, ka ietotāji var izvēlēties ne tikai Latvijas kontūru, bet arī citas formas vai augšupielādēt paši savas. Tā autors uzsver, ka vietne ir un paliks bez maksas, jo sākotnēji tā radīta personīgām vajadzībām, bet vēlāk nolemts ar to dalīties plašāk.
Savukārt tiem, kuri Latvijas kontūru vēlas izskriet kopā ar citiem, 18. novembrī plkst. 11.00 Siguldā notiks tradicionālais skrējiens „Izskrien Latviju Siguldā”. Dalībniekiem būs pieejamas divas distances – 6 un 9,5 kilometri, kuras varēs veikt arī ejot vai nūjojot. Dalība pasakumā ir bez maksas.