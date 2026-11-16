Vācijas izlases treneris Klops asi kritizē FIFA prezidentu Infantino
Vācijas futbola izlases galvenais treneris Jirgens Klops pirms UEFA Nāciju līgas dueļa pret Nīderlandi izteica savas domas par FIFA prezidenta vēlēšanām.
Vācijas futbola izlases galvenais treneris Jirgens Klops norādījis, ka viņš atbalstītu jauna Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidenta ievēlēšanu un ka pašreizējais prezidents Džanni Infantīno izrādījies sliktāks pat par savu priekšgājēju Sepu Blateru. Klops svētdien preses konferencē salīdzināja Infantīno ar Blateru, kurš 2015. gadā atkāpās no amata saistībā ar korupcijas skandāliem FIFA un kuram FIFA ētikas komiteja joprojām ir aizliegusi iesaistīties futbola darbībā.
Jurgen Klopp on Gianni Infantino: "From a football perspective, we never thought things could get any worse after Sepp Blatter - and yet someone actually managed to make it worse." 😬 https://t.co/b8Hq3IOCqP— Hayters TV (@HaytersTV) November 16, 2026
"Vispārējā vienprātība ir tāda, ka pārmaiņas varētu būt saprātīgas. Taču šajā kontekstā mani no futbola viedokļa vēl vairāk interesē tas, ka mēs nekad nedomājām, ka pēc Sepa Blatera situācija varētu kļūt vēl sliktāka, un tomēr kādam patiešām izdevās to padarīt vēl sliktāku," teica Klops, kura vadītā Vācijas izlase pirmdien UEFA Nāciju līgā tiksies ar Nīderlandes valstsvienību.
"Patlaban mēs domājam, ka, ja Infantīno kungs aizietu, būtu diezgan forši, ja nākamais prezidents vienkārši strādātu labāk," sacīja Klops. "Jo es ticu, ka ir iespējams strādāt labāk." Viņš piebilda, ka noteikti ir cilvēki, kuriem ļoti rūp futbola nākotne un kuriem nav nekādu finansiālu interešu. "Es ticu, ka, ja viņi apvienotos un viens no viņiem kļūtu par prezidentu, tas būtu absolūti noderīgi."
Šobrīd savu kandidatūru FIFA prezidenta amatam apstiprinājis Kozo Tašima no Japānas, bet Klops viņu svētdien nepieminēja, norādot, ka pagaidīs un skatīsies, kā rīkosies bijušais Anglijas premjerlīgas kluba "Arsenal" treneris Arsēns Vengers, par kuru tiek ziņots, ka viņš apsver iespēju kandidēt, taču publiski nav izteicies.
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"Es vismaz nedaudz pazīstu Arsēnu, un viņš ir labs cilvēks, bet nevaru teikt, vai viņš kaut ko tādu darītu," sacīja Klops. "Es pat nevaru teikt, vai viņš būtu piemērots šim amatam, jo tas, ka viņš bija izcils treneris - iespējams, viens no visu laiku labākajiem -, vēl nenozīmē, ka viņš būtu piemērots FIFA prezidenta amatam," piebilda Vācijas valstsvienības stūrmanis. "Manuprāt, šajā amatā ir jāspēj apvienot daudzas dažādas lietas. Būs interesanti redzēt, kas notiks."
77 gadus vecais Vengers, kurš kopš 2019. gada ieņem FIFA globālās futbola attīstības vadītāja amatu, ir viens no kandidātiem, kurus varētu atbalstīt Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA). Kandidātu pieteikšanas beigu termiņš ir trešdiena. Vengers pagaidām nav komentējis šīs spekulācijas.