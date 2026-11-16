Ar trim Eiropas čempioniem. Spēcīgā Vācija paziņo kandidātus spēlei pret Latvijas izlasi
Vācijas Basketbola federācija publicējusi 16 spēlētāju sarakstu, kas gatavosies 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlei pret Latviju 27. novembrī.
Ar uzvaru spēlē pret Latviju vācieši priekšlaicīgi nodrošinās ceļazīmi uz Kataru, kā arī izslēgs no tālākās cīņas Latviju. Zaudējuma gadījumā vāciešiem vel būs jācīnās nākamajās trijās kārtās par tikšanu uz finālturnīru. Jāatgādina, ka Vācija ir gan Pasaules kausa, gan Eiropas čempionāta trofejas ieguvēja.
No Eiropas čempionāta Alekss Mumbru 16 spēlētāju rotācijā atradis vietu trim basketbolistiem - snaiperim Andreasam Obstam, spēka uzbrucējam Oskaram da Silvam un saspēles vadītājam Justusam Holacam. Visi viņi spēlē Eirolīgas klubā Minhenes "Bayern". 2025. gada Eiropas čempionātā lielākā loma no trijiem bija Obstam - 22,9 minūtēs spēlē vidēji deviņi punkti (46,2% tālmetienos). Da Silva 8,7 minūtēs guva 3,2 punktus, bet Holacs 10,2 minūtēs - 2,3.
No trijotnes Andreass Obsts 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā vēl nav aizvadījis nevienu spēli, Holacs pierakstījies vienā mačā (septiņi punkti, sešas piespēles), bet Da Silva četrās (13,8 punkti, 5,5 atlēkušās bumbas vidēji).
Pārsvarā 16 spēlētāju rindās iekļauti basketbolisti no Vācijas dažādiem klubiem kā Berlīnes "Alba", Oldenburgas "EWE Baskets", Bonnas "Telekom Baskets", "Syntainics MBC", Frankfurtes "Skyliners", "Ratiopharm" un "Wurzburg". Tomēr ir arī basketbolisti, kuri ikdienā pārstāv citu līgu komandas.
Kajs Bruhnke spēlē tepat netālu - Viļņas "Rytas". Savā otrajā sezonā klubā viņš Lietuvas līgā guvis 8,6 punktus, bet FIBA Čempionu līgā 8,5 punktus. Venēcijas "Umana Reyer" pārstāv Luijs Olinde, kurš ilgus gadus bijis Berlīnes "Alba" spēlētājs, bet pagājušajā sezonā spēlēja vienā klubā ar Mārci Šteinbergu Spānijā (7,3 punkti Itālijā, 9,4 punkti Eirokausā).
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Pret Rīgas "Zeļļiem" ULEB Eirokausā Burgosas "San Pablo" rindās spēlēja Kristians Sengfelders. Viņš ir viens no kluba līderiem, ACB līgā vidēji gūstot 10,5 punktus, bet Eirokausā 7,4 punktus. Karjerā viņš pārstāvējis Vācijas izlasi 2023. gada Eiropas čempionātā.
Kvalifikācijas turnīra K grupā pirmās trīs vietas ar bilanci 7-1 dala Vācija, Horvātija un Polija. Seko Latvija (4-4), Nīderlande un Izraēla (pa 2-6). Finālturnīrā spēlēs trīs labākās komandas. Trīs dienas pēc spēles pret Vāciju Latvijas izlasei, kuras paplašinātajā sarakstā ir gan Eirolīgas spēlētāji, gan Artūrs Žagars un jaunie talanti ar Beruē un Markusu Jahoviču priekšgalā, cīnīsies pret Izraēlu.