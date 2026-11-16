Vērsīsies pie draudzīgās SOK. Krievijā reaģē uz junioru hokeja izlases nepielaišanu pasaules čempionātam
Krievijas Hokeja federācija izplatījusi paziņojumu, kurā paudusi nosodījumu Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) lēmumam nepielaist junioru izlasi dalībai pasaules čempionātā.
Jau ziņots, ka Starptautiskā Hokeja federācija 15. novembrī paziņoja, ka U-20 pasaules čempionātā, kas gaidāms jau gadu mijā, Krievijas U-20 izlase nespēlēs. Lēmums argumentēts ar Kanādas valdības oficiāli pausto nostāju un noteiktajiem ierobežojumiem, respektīvi, vīzu neizsniegšanu. Iepriekš IIHF par pienākumu kļuva atgriezt krievus starptautiskajā hokeja apritē pēc Sporta arbitrāžas lēmuma, kas bija par labu Krievijai.
Pēc negatīvā lēmuma ar paziņojumu klajā nākusi Krievijas Hokeja federācija. "IIHF lēmums ir pieņemts, vadoties vienīgi pēc politiskiem apsvērumiem un pārkāpjot saistošu un spēkā esošu Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumu. Tajā ir noteikts, ka IIHF ir jāļauj Krievijas izlasēm piedalīties starptautiskās sacensībās. Tostarp ir vienošanos starp IIHF un KHF, ar kuru saskaņā starptautiskā federācija apņēmās nekavējoties īstenot CAS lēmumu."
Hokeja federācija atklājusi, ka nu vērsīsies Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā, lai rastu risinājumu "šai nepieņemamajai situācijai". Pēdējos gados arī SOK savos lēmumos bijis draudzīgs Krievijai - pēdējā laikā dotas rekomendācijas starptautiskajām sporta organizācijām atgriezt krievu sportistus dalībai sacensībās, turklāt devusi zaļo gaismu startēšanai zem savas valsts karoga.
"KHF izmantos visus pieejamos tiesiskos līdzekļus, lai panāktu CAS lēmuma izpildi, Krievijas sportistu tiesību atjaunošanu un kompensāciju par nodarīto kaitējumu," teikts paziņojumā. Jau iepriekš organizācijas prezidents Vladislavs Tretjaks atgādināja, ka nepielaišanas gadījumā sūdzēs tiesā IIHF, pieprasot milzu finansiālu kompensāciju.
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IIHF informēja, ka visas iesaistītās nacionālās hokeja federācijas ir informētas un drīzumā tiks publicēts atjaunināts sacensību kalendārs gan pasaules junioru čempionātam, gan pasaules čempionāta U-20 pirmās divīzijas A grupai. Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.