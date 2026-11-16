Lidmašīnas katastrofā izdzīvojušais futbolists karjeras pēdējā spēlē palīdz klubam iekļūt Brazīlijas elites līgā
Brazīlijas futbolists Alans Rušels , kurš izdzīvoja 2016. gada aviokatastrofā, kurā gāja bojā gandrīz visa futbola kluba “Chapecoense” komanda, ir lieliski noslēdzis profesionālo karjeru, pēdējā spēlē palīdzot klubam “Juventude” iekļūt Brazīlijas A sērijā.
ALAN RUSCHEL CHEGANDO DAQUELE JEITO PARA O ÚLTIMO JOGO DE UMA CARREIRA VITORIOSA 🇳🇬 🎦 Rayssa Brito/ECJ https://t.co/mQQrBUZ3xa— E.C. Juventude (@ECJuventude) November 14, 2026
37 gadus vecais Rušels bija viens no tikai sešiem cilvēkiem, kuri izdzīvoja 2016. gada 28. novembra aviokatastrofā Kolumbijā, kurā dzīvību zaudēja 71 cilvēks, tostarp 19 “Chapecoense” futbolisti un komandas treneru korpusa pārstāvji, kuri bija ceļā uz Dienvidamerikas kausa finālspēli pret vietējo Medeljinas “Atletico Nacional”. Pēc pretinieku komandas ierosinājuma kausu piešķīra “Chapecoense”.
Par katastrofas cēloni tika paziņota nepietiekama degvielas uzpilde un pilotu lēmums neziņot Medeljinas gaisa kontroles dienestam par ārkārtas nolaišanās nepieciešamību, kad degvielas daudzums bija sasniedzis kritiski zemu līmeni. Gaisa satiksmes noslogojuma dēļ reiss bija spiests gaidīt nosēšanās atļauju, un apkalpe ziņoja par problēmu tikai dažas sekundes pirms degvielas izbeigšanās, kas izraisīja dzinēju apstāšanos un lidmašīnas ietriekšanos kalnā 18 kilometru attālumā no lidostas.
Par spīti smagajām traumām un pārciesto mugurkaula operāciju, Rušels jau gadu pēc traģēdijas spēja atgriezties profesionālajā futbolā. Pagājušās nedēļas nogalē viņš noslēdza karjeru, palīdzot Brazīlijas augstākajā līgā atgriezties savam bērnības klubam “Juventude”, kuram viņš atkārtoti pievienojās 2023. gadā. Līdzjutēji pirms spēles viņu ienesa stadionā uz pleciem.
Savā atvadu spēlē Rušels 74. minūtē devās laukumā uz maiņu un palīdzēja komandai nosargāt 2:0 uzvaru pret “Botafogo”. Pēc spēles futbolists emocionāli atvadījās no līdzjutējiem ar goda “Alfredo Jaconi” stadionā, vēsta BBC.
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“Es šeit ierados 2007. gadā, kad klubs spēlēja A sērijā, un tagad arī aizeju, atstājot komandu augstākajā līgā,” Rušels pēc spēles sacīja vietējam televīzijas kanālam.
Viņš atzina, ka lēmumu beigt karjeru lielā mērā noteicis veselības stāvoklis. “Mans ķermenis vairs neklausīja. Man tika veiktas divas ceļgala operācijas pēc kārtas, tāpēc sāku cīnīties pats ar savu ķermeni. Tas vairs nespēja izturēt slodzi, lai gan atrašanās futbola laukumā man vienmēr bija sagādājis prieku,” viņš paziņoja.
Dienu pirms savas pēdējās spēles Rušels sociālajos tīklos publicēja emocionālu video, kurā paziņoja par karjeras beigām un atcerējās traģisko aviokatastrofu, kas neatgriezeniski mainīja viņa dzīvi. “Es zaudēju draugus, komandas biedrus un cilvēkus, ar kuriem kopā dalījos sapņos un nākotnes iecerēs. Taču Dievs man deva otru iespēju. Es nezināju, vai vēl kādreiz spēšu spēlēt futbolu, bet ticēju - ja reiz esmu palicis dzīvs, tad manai dzīvei joprojām ir kāds mērķis. Un šodien man ir dota privilēģija pašam izvēlēties brīdi, kad atvadīties," sacīja futbolists.
Likteņa ironija, “Juventude” A sērijā nomainīs “Chapecoense”. Rušela bijusī komanda sezonas 34 spēlēs spēja izcīnīt tikai četras uzvaras, un pēc vienas sezonas Brazīlijas futbola elitē to nāksies atkal pamest.