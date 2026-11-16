Rihards Vāvers apliecina, ka ir viens no Memfisas universitātes "Tigers" līderiem.
Basketbols
Šodien 10:45
Rihards Vāvers ar rezultatīvu sniegumu sekmē Memfisas "Tigers" uzvaru NCAA 1. divīzijas mačā
Latvijas basketbolists Rihards Vāvers svētdien guva 15 punktus un palīdzēja Memfisas Universitātes komandai "Tigers" izcīnīt uzvaru Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) spēlē.
"Tigers" mājās ar rezultātu 98:78 (41:52) uzvarēja Lūivilas Universitātes vienību "Cardinals".
Vāvers laukumā bija 34 minūtes, kuru laikā realizēja visus trīs divpunktu metienus, divus no pieciem tālmetieniem un visus trīs soda metienus. Tāpat Vāvers izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja divus metienus un vienreiz pārkāpa noteikumus. Uzvarētājiem pa 24 punktiem guva Tailiks Vīkss un Džeidens Rīds, kuram bija arī desmit rezultatīvas piespēles.
Memfisas Universitātes komanda uzvarējusi trīs no četrām spēlēm.