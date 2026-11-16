Zināms, kad godinās Latvijas sporta izcilības! Trīs Zvaigžņu balvai izraudzīta jauna norises vieta
Latvijas sporta nozares gada nozīmīgākais notikums - apbalvošanas ceremonija “Trīs Zvaigžņu balva 2026” - notiks 2027. gada 13. janvārī.
Šogad pasākums piedzīvos pārmaiņas norises vietā, pirmo reizi pulcējot sporta izcilības Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Jūrmalā. Šāda izvēle ir īpaši simboliska, jo Dzintaru koncertzāle 2026. gadā svin savu 90 gadu jubileju. Pasākuma vadītāju lomā nemainīgā kvalitātes zīme - Rūta un Kaspars Dvinski.
itejas (LOK) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotās balvas mērķis ir apzināt un godināt Latvijas sporta izcilības par sasniegumiem laika posmā no 2025. gada 24. novembra līdz 2026. gada 26. novembrim, stiprinot nozares vienotību un prestižu. Apbalvošanas ceremoniju ikviens sporta līdzjutējs varēs vērot TV3 tiešraidē.
Kopumā balvas tiks pasniegtas 15 nominācijās. Desmit nominācijās uzvarētājus noteiks apvienotais balsojums, kurā iesaistīsies arī sabiedrība. Šajā sarakstā iekļautas kategorijas “Gada sportiste”, “Gada sportists”, “Gada uzlecošā zvaigzne”, “Gada pašvaldība sportā”, “Gada sporta treneris/-e”, “Gada parasportiste”, “Gada parasportists”, “Gada sporta komanda / profesionālais sporta klubs”, “Gada sporta mazā komanda”, kā arī “Gada sportists/-e/-i tehniskajos sporta veidos”.
Pārējās piecās pamatnominācijās uzvarētājus noteiks nozares organizācijas un žūrija. Kandidātu izvirzīšana nominācijām “Gada sporta žurnālists / fotogrāfs” (nosaka Artura Vaidera fonds) un “Gada sporta skolotājs/-a” (nosaka Izglītības un zinātnes ministrija) jau ir izziņota, un tūlīt tām sekos arī pieteikšanās nominācijām “Gada ģimene sportā” (nosaka Bērnu slimnīcas fonds, publiski izziņojot tikai uzvarētāju) un “Gada jaunatnes sporta treneris/-e” (nosaka Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome). Savukārt nominācijas “Mūža ieguldījums sportā” ieguvēju noteiks žūrija, un šīs balvas saņēmējs tiks paziņots jau 2026. gada 16. decembrī.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nominantu izvirzīšanas pirmā kārta norisināsies no 2026. gada 26. novembra līdz 2. decembrim, kad visas sporta federācijas, pašvaldību savienība, olimpiskie centri, sporta organizācijas un akreditētie sporta žurnālisti pieteiks kandidātus. Otrā kārta jeb tautas un ekspertu balsojums norisināsies no 2026. gada 8. līdz 14. decembrim digitālajā platformā www.triszvaigznubalva.lv. Līdzjutēji tautas balsojumā varēs atbalstīt savus favorītus, balsojot vienu reizi dienā no viena Latvijā reģistrēta (+371) telefona numura SMS formā.
Galīgo uzvarētāju noteiks četri neatkarīgi balsojuma komponenti: tautas balsojums veidos 30% no kopējā rezultāta, tikpat jeb 30% dos žūrijas balsojums, vēl 30% - akreditēto sporta žurnālistu balsojums, savukārt atlikušos 10% veidos 15 neatkarīgu sportistu balsojums, kurus pa pieciem pārstāvjiem izvirzīs LOK, Latvijas Paralimpiskā komiteja un Latvijas Sporta federāciju padome.
Visi laureāti tiks godināti apbalvošanas ceremonijā 2027. gada 13. janvārī. Plašāka informācija un pilns nolikums pieejams tīmekļa vietnē triszvaigznubalva.lv.
Trīs Zvaigžņu balvu organizē Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Pasākumu atbalsta Rimi Olimpiskais centrs, Moller Auto, Sportland, kā arī informatīvie atbalstītāji TV3 grupa, izdevniecība Rīgas Viļņi un Visual Media.