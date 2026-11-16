NHL rezultatīvākais hokejists Makdeivids atkārto leģendārā Veina Grecka rekordu
Foto: AP/Scanpix
Konors Makdeivids demonstrē augstu rezultativitāti.
Hokejs

NHL rezultatīvākais hokejists Makdeivids atkārto leģendārā Veina Grecka rekordu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Rezultatīvu sniegumu NHL turpina demonstrēt kanādietis Konors Makdeivids.

NHL rezultatīvākais hokejists Makdeivids atkārto l...

Edmontonas "Oilers" centra uzbrucējs Konors Makdeivids svētdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) atkārtoja Veina Grecka rekordu sezonā visātrāk iekrātajās 40 rezultatīvajās piespēlēs.

Edmontonieši šajā spēlē viesos ar rezultātu 5:2 (3:0, 0:2, 2:0) pārspēja Filadelfijas "Flyers". Makdeivids šajā spēlē guva vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles. Sezonas 22 mačos viņš iekrājis 41 rezultatīvu piespēli, 40 piespēļu robežu tikpat spēlēs pirms 42 gadiem sasniedzot arī Greckim. Makdeivids guvis arī 12 vārtus un ar 53 punktiem ir līgas ražīgākais spēlētājs.

 Leons Draizaitls uzvarētājiem guva divus vārtus - vācietis ir līgas labākais vārtu guvējs un otrs rezultatīvākais aiz Makdeivida, iekrājot 41 punktu (20+21). Edmontoniešiem vārtus guva arī Vasīlijs Podkolzins un Zeks Himans, kamēr Evanam Bušāram bija divas rezultatīvas piespēles. "Flyers" vienībā vārtus guva latviešu izcelsmes hokejists Kouls Knuble un Noā Keitss.

"Oilers" 22 spēlēs iekrājusi 35 punktus un ir Rietumu konferences un arī visas līgas līdere.

Tēmas

FIladelfijas "Flyers"Konors MakdeividsLeons DraizaitlsEdmontonas OilersNHL

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