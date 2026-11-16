NHL rezultatīvākais hokejists Makdeivids atkārto leģendārā Veina Grecka rekordu
Rezultatīvu sniegumu NHL turpina demonstrēt kanādietis Konors Makdeivids.
Edmontonas "Oilers" centra uzbrucējs Konors Makdeivids svētdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) atkārtoja Veina Grecka rekordu sezonā visātrāk iekrātajās 40 rezultatīvajās piespēlēs.
Connor McDavid through 22 games: 12 goals, 41 assists, 53 points 🤯🤯🤯🤯🤯🤯— NHL (@NHL) November 16, 2026
ANOTHER MILESTONE FOR CONNOR MCDAVID!!! 🍎 Connor McDavid has tied Wayne Gretzky as the fastest players in NHL history to reach 40 assists! https://t.co/C57rJSAaH8— NHL (@NHL) November 16, 2026
Edmontonieši šajā spēlē viesos ar rezultātu 5:2 (3:0, 0:2, 2:0) pārspēja Filadelfijas "Flyers". Makdeivids šajā spēlē guva vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles. Sezonas 22 mačos viņš iekrājis 41 rezultatīvu piespēli, 40 piespēļu robežu tikpat spēlēs pirms 42 gadiem sasniedzot arī Greckim. Makdeivids guvis arī 12 vārtus un ar 53 punktiem ir līgas ražīgākais spēlētājs.
Leons Draizaitls uzvarētājiem guva divus vārtus - vācietis ir līgas labākais vārtu guvējs un otrs rezultatīvākais aiz Makdeivida, iekrājot 41 punktu (20+21). Edmontoniešiem vārtus guva arī Vasīlijs Podkolzins un Zeks Himans, kamēr Evanam Bušāram bija divas rezultatīvas piespēles. "Flyers" vienībā vārtus guva latviešu izcelsmes hokejists Kouls Knuble un Noā Keitss.
"Oilers" 22 spēlēs iekrājusi 35 punktus un ir Rietumu konferences un arī visas līgas līdere.