"Spurs" un "Lakers" turpina iespaidīgās uzvaru sērijas, Džeimss apsteidz Džeisonu Kidu
Foto: AP Photo/Chris Szagola
Lebrons Džeimss ir trešais labākais visu laiku piespēlētājs NBA.
Basketbols

"Spurs" un "Lakers" turpina iespaidīgās uzvaru sērijas, Džeimss apsteidz Džeisonu Kidu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Sanantonio "Spurs" svētdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) izcīnīja 12. uzvaru pēc kārtas, bet Losandželosas "Lakers" - astoto uzvaru pēc kārtas.

"Spurs" un "Lakers" turpina iespaidīgās uzvaru sēr...

"Spurs" viesos ar rezultātu 110:102 (31:33, 27:22, 23:26, 29:21) pārspēja Jūtas "Jazz", kas turpretī piedzīvoja 12. zaudējumu pēc kārtas.

Viktors Vembanjama uzvarētājiem izcēlās ar 26 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām, sešām rezultatīvām piespēlēm un pieciem bloķētiem metieniem, Stefonam Kāslam bija 20 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles, bet Keldonam Džonsonam - 11 punkti un desmit atlēkušās bumbas. "Jazz" vienībā Mo Bamba realizēja visus sešus tālmetienus un guva 26 punktus, bet Derinam Pītersonam bija 17 punkti.

Savukārt "Lakers" izbraukumā ar rezultātu 131:123 (33:24, 31:30, 40:26, 27:43) guva virsroku pār Fīniksas "Suns". "Lakers" uzvaru ar 43 punktiem kaldināja Luka Dončičs, kuram papēža traumas dēļ šoreiz nevarēja palīdzēt Losandželosas komandas otrs rezultatīvākais spēlētājs Ostins Rīvss. "Suns" vienībā Devins Bukers guva 17 punktus, no spēles realizējot tikai četrus no 14 metieniem.

"Spurs" un "Lakers" ar 12 uzvarām 14 spēlēs ieņem pirmās divas vietas Rietumu konferencē un arī visā līgā.

Citā spēlē Lebrons Džeimss kļuva par trešo piespēlēm bagātāko basketbolistu līgas vēsturē, Filadelfijas "76ers" komandai mājās ar rezultātu 131:124 (29:35, 29:22, 39:30, 34:37) pārspējot Indiānas "Pacers".

Džeimss 15 punktiem pievienoja 11 piespēles un tagad NBA viņam ir 12 092 piespēles jeb par vienu vairāk nekā Džeisonam Kidam. Pārliecinošs līderis šajā statistikā ir Džons Stoktons ar 15 806 piespēlēm, bet otro vietu ar 12 552 piespēlēm ieņem Kriss Pols.

Ar 11 uzvarām 14 spēlēs "76ers" ir Austrumu konferences vicelīdere aiz Bostonas "Celtics", kas tikpat uzvaru guvusi 13 mačos. Bostonieši svētdien mājās ar 131:94 (42:9, 25:28, 37:34, 27:23) uzvarēja Dalasas "Mavericks".

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