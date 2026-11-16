"Spurs" un "Lakers" turpina iespaidīgās uzvaru sērijas, Džeimss apsteidz Džeisonu Kidu
Sanantonio "Spurs" svētdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) izcīnīja 12. uzvaru pēc kārtas, bet Losandželosas "Lakers" - astoto uzvaru pēc kārtas.
"Spurs" viesos ar rezultātu 110:102 (31:33, 27:22, 23:26, 29:21) pārspēja Jūtas "Jazz", kas turpretī piedzīvoja 12. zaudējumu pēc kārtas.
HARPER. WEMBANYAMA. CASTLE. Spurs' trio combines for 77 in 12TH STRAIGHT W. : 31p (18 in 4Q, career-high), 9r (career-high) 👽: 26p, 10r, 6a, 5b, 4 threes 🏰: 20p, 9a, 4s https://t.co/tAWAM9KO4d— NBA (@NBA) November 16, 2026
Viktors Vembanjama uzvarētājiem izcēlās ar 26 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām, sešām rezultatīvām piespēlēm un pieciem bloķētiem metieniem, Stefonam Kāslam bija 20 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles, bet Keldonam Džonsonam - 11 punkti un desmit atlēkušās bumbas. "Jazz" vienībā Mo Bamba realizēja visus sešus tālmetienus un guva 26 punktus, bet Derinam Pītersonam bija 17 punkti.
LUKA LEADS LAKERS TO 8TH STRAIGHT W! ✨ 43 PTS (25 in 1H) ✨ 9 AST ✨ 5 3PM He has now recorded 7 of the NBA’s 28 40-PT games this season, accounting for 25% of all such performances league-wide 🤯 https://t.co/ZzhXChsmzT— NBA (@NBA) November 16, 2026
Savukārt "Lakers" izbraukumā ar rezultātu 131:123 (33:24, 31:30, 40:26, 27:43) guva virsroku pār Fīniksas "Suns". "Lakers" uzvaru ar 43 punktiem kaldināja Luka Dončičs, kuram papēža traumas dēļ šoreiz nevarēja palīdzēt Losandželosas komandas otrs rezultatīvākais spēlētājs Ostins Rīvss. "Suns" vienībā Devins Bukers guva 17 punktus, no spēles realizējot tikai četrus no 14 metieniem.
"Spurs" un "Lakers" ar 12 uzvarām 14 spēlēs ieņem pirmās divas vietas Rietumu konferencē un arī visā līgā.
Citā spēlē Lebrons Džeimss kļuva par trešo piespēlēm bagātāko basketbolistu līgas vēsturē, Filadelfijas "76ers" komandai mājās ar rezultātu 131:124 (29:35, 29:22, 39:30, 34:37) pārspējot Indiānas "Pacers".
LEBRON MOVED INTO THIRD ALL-TIME IN ASSISTS IN PHILLY'S WIN 👑 15 PTS 7 REB 11 AST (Most as a Sixer) The @sixers improve to 11-3 on the season! https://t.co/u84R8wbe2U— NBA (@NBA) November 15, 2026
Džeimss 15 punktiem pievienoja 11 piespēles un tagad NBA viņam ir 12 092 piespēles jeb par vienu vairāk nekā Džeisonam Kidam. Pārliecinošs līderis šajā statistikā ir Džons Stoktons ar 15 806 piespēlēm, bet otro vietu ar 12 552 piespēlēm ieņem Kriss Pols.
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Ar 11 uzvarām 14 spēlēs "76ers" ir Austrumu konferences vicelīdere aiz Bostonas "Celtics", kas tikpat uzvaru guvusi 13 mačos. Bostonieši svētdien mājās ar 131:94 (42:9, 25:28, 37:34, 27:23) uzvarēja Dalasas "Mavericks".