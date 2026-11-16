VIDEO: Danam Ločmelim uzvaras vārti un otrās zvaigznes gods AHL spēlē
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar uzvaras vārtiem un pirms tam asistēja citā vārtu guvumā
Providensas "Bruins" savā laukumā ar rezultātu 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) pārspēja Toronto "Marlies" komandu. Otrā perioda 13. minūtē Ločmelis piedalījās uzbrukumā, kurā mājinieki panāca 3:1. "Marlies" mača turpmākajā gaitā izlīdzināja rezultātu, bet četras minūtes un piecas sekundes pirms pamatlaika beigām Ločmelis saņēma ripu vārtu priekšā un raidīja to tīklā - 4:3.
DANS DANGLES TO TAKE THE LEAD‼️ https://t.co/g45371FWvE— Providence Bruins (@AHLBruins) November 15, 2026
RILEY DURAN STAYS RED HOT 🔥 https://t.co/KsjwQsgs81— Providence Bruins (@AHLBruins) November 15, 2026
Ločmelis tika atzīts par spēles otro zvaigzni, šajā mačā četrreiz metot pa vārtiem un tiekot pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Šosezon latvietis 17 mačos guvis četrus vārtus un atdevis astoņas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē uzbrucēja Ērika Mateiko pārstāvētā Hēršijas "Bears" mājās ar 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) uzvarēja Šarlotas "Checkers". Mateiko vienreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Tikmēr uzbrucējs Anrī Ravinskis netika iekļauts pieteikumā spēlē, kurā Ebotsfordas "Canucks" viesos ar 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Riversaidas "Coachella Valley Firebirds".
Austrumu konferencē "Bears" ir trešajā vietā, bet "Bruins" atrodas astotajā pozīcijā. Rietumu konferencē ceturto vietu ieņem "Canucks", bet pēdējā, 17. pozīcijā, ir Eduarda Tralmaka pārstāvētā Beikersfīldas "Condors".