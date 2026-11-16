Ostapenko sezonas noslēgumā saglabā vietu pasaules labāko tenisistu divdesmit pieciniekā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) sezonas noslēgumā vienspēļu pasaules rangā saglabājusi 25. pozīciju.
Līdz janvārim WTA tūrē sacensības nenotiks, bet norisināsies zemākas raudzes turnīri.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja zaudējusi vienu pozīciju un ieņem 176. vietu, bet Beatrise Zeltiņa atkāpusies par 16 vietām (424.), Elza Tomase zaudējusi vienu pozīciju (697.), Adelīna Lačinova pakāpusies par 34 vietām un ir viņai līdzās (698.), bet Sabīne Rutlauka ir divas vietas zemāk (714.). Pārējām latvietēm ir kāpumi - par četrām ailītēm Danielai Vismanei (819.) un karjeru noslēgušajai Anastasijai Sevastovai (837.), par trīs vietām Diānai Marcinkēvičai (941.), par 41 Danielai Dārtai Feldmanei (1258.) un par četrām Annai Ozerovai (1441.).
Ranga augšgalā līderpozīciju saglabā Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, bet uz otro vietu pakāpusies "WTA Finals" uzvarētāja krieviete Mirra Andrejeva, apsteidzot citu agresorvalsts pārstāvi baltkrievieti Arinu Sabaļenku. Ceturtajā vietā atrodas amerikāniete Korija Gofa, kurai seko tautiete Džesika Pegula, sesto vietu ieņem "WTA Finals" fināliste ukrainiete Elina Svitoļina, uz septīto pozīciju pakāpusies čehiete Linda Noskova, apsteidzot tautieti Karolīnu Muhovu, bet desmitnieka beigās ir poliete Iga Švjonteka un ukrainiete Marta Kostjuka.
Ostapenko iepriekšējā nedēļā WTA sezonas noslēguma turnīrā dubultspēlēs izcīnīja vienu uzvaru trīs apakšgrupas spēlēs, neiekļūstot pusfinālā.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 15. pozīciju, bet Semeņistaja zaudējusi divas vietas un ieņem 191. pozīciju. Zeltiņa pakāpusies par vienu vietu (284.), Tomase zaudējusi 94 pozīcijas (694.), Vismane ir četras vietas augstāk (759.), bet Feldmane atkāpusies par desmit pozīcijām (841.). Dubultspēļu rangā ārpus pirmā tūkstoša ir vēl astoņas Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.