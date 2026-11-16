Vilmaņa un Balinska pārstāvētā “Panthers” izbraukumā piedzīvo sāpīgu zaudējumu
Uzbrucēja Sanda Vilmaņa un aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Floridas "Panthers" svētdien piedzīvoja zaudējumu pamatturnīra mačā.
"Panthers" viesos ar rezultātu 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) papildlaikā atzina Dalasas "Stars" pārākumu.
Vilmanis 15 minūtēs un trīs sekundēs vienreiz meta pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu, bet Balinskim bija par trīs sekundēm īsāks spēles laiks, kurā viņš arī vienreiz meta pa vārtiem un zaudēja vienu ripu. Latviešu hokejisti uz ledus nebija ne iemesto, ne ielaisto vārtu laikā, tādējādi abiem lietderības koeficients bija neitrāls.
Otrā perioda piektajā minūtē Metjū Tkačaks vairākumā ar plaukstas metienu no labā iemetienu apļa panāca 1:0 viesu labā, tikdams pie sava 700. punkta karjerā. Pēc piecām minūtēm Vaiats Džonstons ar metienu no šaura leņķa izlīdzināja rezultātu.
Pamatlaikā vārti vairs netika gūti, bet papildlaika trešajā minūtē Džeisons Robertsons vārtu priekšā izdarīja metienu ar nūjas lāpstiņas neērto pusi un nodrošināja dalasiešiem uzvaru. Robertsons piedalījās arī mājinieku komandas pirmajos gūtajos vārtos.
"Panthers" ar 27 punktiem 22 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē, bet "Stars" ar 26 punktiem 20 dueļos ir sestā Rietumos.