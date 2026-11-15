Rolands Šmits spoži debitē jaunajā klubā, taču „Baskonia” nespēj apturēt Spānijas čempionāta līderi
Latvijas basketbolists Rolands Šmits svētdien debijā Vitorijas "Baskonia" vienībā guva 11 punktus viņa un Rodiona Kuruca pārstāvētā kluba zaudējumā Madrides "Real" Spānijas basketbola līgas (ACB) mājas spēlē.
"Baskonia" piekāpās ACB līderei "Real" ar 84:98 (21:24, 18:23, 19:29, 26:22).
Ar piecām personiskajām piezīmēm laukumā priekšlaicīgi pametušais Šmits 20 minūtēs un 31 sekundē laukumā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem un vienu no trim tālmetieniem. Viņa kontā arī piecas atlekušās bumbas, pārķerta bumba, kļūda, izprovocēts noteikumu pārkāpums pretiniekam, labākais komandā +/- rādītājs +12 un efektivitātes koeficients astoņi.
Kurucs 25 minūtēs un 14 sekundēs laukumā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem. Viņa kontā arī septiņas atlekušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, piecas kļūdas, divas personiskās piezīmes, +/- rādītājs -2 un efektivitātes koeficients septiņi.
Mājiniekiem 15 punktus un astoņas atlekušās bumbas sakrāja Kenans Kamenjašs, bet viesiem pa 18 punktiem guva Teo Meildons, kura kontā arī sešas rezultatīvas piespēles, Andress Feliss un Deimiens Džonss.
Jau ziņots, ka Kārlis Šiliņš svētdien Valensijā guva divus punktus Akoruņas "Coruna" zaudējumā "Valencia" ar 97:111 izbraukuma spēlē, bet Mursijas UCAM bez Mārča Šteinberga pieteikumā izbraukumā ar 84:76 pārspēja "Bilbao" vienību.
Sestdien Roberts Blumbergs Badalonā guva 15 punktus Saragosas "Casademont" zaudējumā ar 94:99 Badalonas "Joventut", bet Artūrs Kurucs Andora la Veljā guva piecus punktus Sankristovala de la Lagunas "Tenerife" uzvarā viesos pār "Andorra" vienību ar 90:84.
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"Tenerife" ar bilanci 6-2 ir trešā, "Baskonia" ar piecām uzvarām - piektā un "Casademont" - septītā. UCAM ar četrām uzvarām ir desmitā, bet "Coruna" ar trim uzvarām ieņem 14. vietu 18 komandu konkurencē.
Pagājušajā sezonā par Spānijas čempioni kļuva "Valencia", kas finālsērijā ar 3-1 pārspēja "Barcelona".