"Mogo"/RSU piedzīvo trīs zaudējumus un izstājas no cīņas par Kontinentālā kausa finālu
Latvijas čempione "Mogo"/RSU svētdien Ruānā piedzīvoja trešo zaudējumu trijās Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa izcīņas otrās kārtas spēlēs.
"Mogo"/RSU C grupas spēlē ar 4:5 (2:2, 2:0, 0:3) zaudēja Ruānas "Dragons".
Pirmajā periodā mājinieki ar Nika Baptista un Vensāns Nesā vārtiem divreiz izvirzījās vadībā, bet "Mogo"/RSU ar Kristera Ansona "golu" vairākumā un Kaspara Ziemiņa metienu divreiz panāca neizšķirtu - 2:2.
36. minūtē 11 sekunžu laikā "Mogo"/RSU panāca 4:2, ar precīziem metieniem izceļoties Renartam Bērziņam un Ansonam.
Trešajā trešdaļā mājinieki nepilnas minūtes laikā ar diviem precīziem Konora Maklenona metieniem, otro "golu" iemetot vairākumā, panāca neizšķirtu, bet 57. minūtē uzvaras vārtus guva Baptists.
"Mogo"/RSU vārtos 25 metienus atvairīja Kārlis Mežsargs.
Jau ziņots, ka pirmajās grupas spēlēs rīdzinieki ar 0:8 kapitulēja Ziemeļīriju pārstāvošajai Belfāstas "Giants" vienībai un ar 1:3 atzina Katovices GKS pārākumu.
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Svētdienas otrajā spēlē šajā grupā GKS pēcspēles metienos ar 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) pieveica "Giants".
Pēc trim spēļu kārtām "Dragons" sakrāja deviņus, GKS - piecus un "Giants" - četrus punktus, visām trim iekļūstot finālturnīrā, bet "Mogo"/RSU bez punktiem ieņēma ceturto vietu.
Pirmajā kārtā Lietuvas pilsētā Elektrēnos Latvijas klubs ar 6:1 pārspēja Elektrēnu "Energija", ar 8:1 - Spānijas komandu "Jaca" un pagarinājumā ar 4:3 - Ukrainas vienību Kijivas "Sokil".
Rīgas kluba trīs pretinieces Ruānā sacensības sāka no otrās kārtas.
IIHF Kontinentālais kauss ir pēc spēka otrais Eiropas hokeja klubu turnīrs, kurā piedalās 14 komandas. Pirmajā kārtā astoņas komandas ar zemāko reitingu divās grupās cīnījās par divām ceļazīmēm uz otro kārtu.
Finālsacensības notiks janvārī.
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Iepriekšējā sezonā IIHF Kontinentālo kausu savā laukumā izcīnīja Lielbritānijas komanda Notingemas "Panthers", bet "Mogo"/RSU ieņēma piekto vietu.