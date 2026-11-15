Nikolato pēc neizšķirta pret Armēniju: šādi mači Latvijas izlases izaugsmei ir pat svarīgāki par uzvarām
Latvijas vīriešu futbola izlasei šādi mači izaugsmei ir svarīgi, pēc neizšķirta svētdien Rīgā pēdējā UEFA Nāciju līgas C līgas spēlē intervijā Latvijas Futbola federācijas (LFF) preses dienestam uzsvēra Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato.
Jau ziņots, ka spēle ar Armēnijas valstsvienību beidzās bez gūtiem vārtiem - 0:0, taču Latvijas izlasei bija daudz vārtu gūšanas momentu.
"Spēlējām labu futbolu un izveidojām labas vārtu gūšanas iespējas," uzsvēra Nikolato. "Protams, nebijām tik "svaigi", tomēr esmu apmierināts ar sniegumu un kopējo procesu."
"Šādi mači mūsu izaugsmei dažreiz ir pat svarīgāki par atsevišķām uzvarām," norādīja treneris. "Uz laba pretinieka fona izskatījāmies labi un bijām pelnījuši uzvarēt."
Viņš uzteica labu spēli aizvadījušo uzbrucēju Vladislavu Gutkovski, kā arī norādīja, ka Robertam Uldriķim pašlaik ir grūti aizvadīt divus mačus pēc kārtas.
Viņš apliecināja, ka savu iespēju doties laukumā bija nopelnījis arī aizsargs Daniels Balodis.
"Mēs centāmies būt agresīvi, taču bija jāņem vērā arī otrās spēles faktors," teica treneris. "Futbolisti laukumā atdeva visus spēkus, viņi tic šim procesam un filozofijai."
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Viņš apliecināja, ka grib pārmaiņas Latvijas izlasē, un tās notiek vēl pirms rezultāta sasniegšanas.
"Rezultāts ir laba futbola sekas," uzsvēra Nikolato.
Viņš pauda uzskatu, ka atsevišķos spēles brīžos spēlētāji vēl nav īsti gatavi.
"Laukumā ir laba kvalitāte, tomēr pretinieki bieži vien savās darbībās ir precīzāki, it īpaši izšķirošajos brīžos," uzsvēra treneris. "Tieši sniegums izšķirošajos brīžos pašlaik nosaka rezultātu, taču kopumā progress kopš šī procesa sākuma ir bijis neticams."
Nikolato norādīja, ka izbauda darbu ar šo komandu, kā arī ir apmierināts ar puišiem un savu palīgu darbu.
Sešās spēlēs Latvijas izlase C2 grupā ar diviem punktiem grupā ieņēma pēdējo vietu četru komandu turnīrā. B līgā ar 16 punktiem iekļuva Melnkalne, astoņus punktus izcīnīja Kipra, bet sešus punktus - Armēnija.
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Pirmā riņķa spēlē Erevānā Latvijas izlase Armēnijai zaudēja ar 0:2. Vārtus mājinieku labā guva Georgijs Harutjunjans un Arturs Garibjans.
Izlasēm šī bija sestā savstarpējā spēle nedaudz vairāk nekā triju gadu laikā. 2023. gadā Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačos pirmajā cīņā ar 2:1 uzvarēja Armēnija, bet atbildes cīņā Rīgā Latvija revanšējās ar 2:0. 2024. gadā komandas tikās Nāciju līgas turnīra C līgā, Armēnijai uzvarot ar 4:1 un 2:1.