Matrevics glābj Latviju, bet vārtus tā arī neizdodas gūt - spēle pret Armēniju noslēdzas bez vārtiem
Latvijas vīriešu futbola izlases UEFA Nāciju līgas C līgas pēdējā spēlē svētdien Rīgā ar Armēnijas valstsvienību beidzās bez gūtiem vārtiem.
C2 grupas maču labāk sāka armēņi, jau otrajā minūtē mājinieku vārtsargam Rihardam Matrevicam tiekot galā ar Artura Serobjana sitienu.
Nepārliecinoši maču sāka Latvijas izlases aizsargs Oskars Vientiess, vairākās epizodēs pieņemot kļūdainus lēmumus un piektajā minūtē sava soda laukuma tuvumā pārkāpa noteikumus pret Edgaru Grigorjanu, nopelnot dzelteno kartīti. Pēc tiešā brīvsitiena bumba pēc Žiraira Šaghojana raidījuma lidoja tikai nedaudz garām vārtu kreisajam augšējam stūrim. Arī Matrevics bija vietā, lai atvairītu bumbu, ja tā lidotu vārtos. 25. minūtē pēc stūra sitiena izspēles no kreisās puses bumba nedaudz ārpus soda laukuma nonāca pie Eduarda Dašķeviča, kurš piespēlēja pāris metru tālāk esošajam Lūkasam Vapnem, kurš bez bumbas apstrādes raidīja bumbu vārtu labajā augšējā stūrī. Armēnijas izlases vārtsargs Aleksandrs Mišijevs lēcienā bumbu atvairīja.
Puslaika vidū abas komandas centās ātri pāriet uzbrukumā, bet vairāk bīstamu momentu bija pie Armēnijas valstsvienības vārtiem. 35. minūtē pēc Dašķeviča centrējuma no labās puses no viesu soda laukuma vidus ar kāju bumbu vārtu labajā stūrī raidīja Antonijs Černomordijs, bet Mišijevs glāba Armēniju. 44. minūtē pēc Artura Garibjana piespēles mājinieku soda laukumā no soda laukuma vidus pa vārtiem sita Nareks Grigorjans, bet Matrevics bumbu atvairīja. 45. minūtes izskaņā bīstami pa viesu vārtiem kreisajā stūrī sita Vladislavs Gutkovskis, bet Mišijevs vēlreiz atvairīja bumbu.
Otro puslaiku labāk sāka mājinieki, veidojot bīstamus momentus pie Armēnijas izlases vārtiem. Gandrīz katrā uzbrukumā bumba nokļuva pie Dašķeviča, kurš 51. minūtē iedriblēja viesu soda laukumā un raidīja bumbu nedaudz garām vārtu kreisajam stūrim. 53. minūtē viņš no soda laukuma sita pa vārtiem, trāpot viesu vārtsargam, kurš bumbu atvairīja. Pēc tam iniciatīvu pārņēma armēņi, vairākkārt sitot pa vārtiem.
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67. minūtē Gutkovskis no soda laukuma līnijas sita pa vārtiem, Mišijevs bumbu atvairīja. pirmais pie tās bija Andrejs Cigaņiks, taču attālums līdz vārtsargam bija neliels, un Mišijevs vēlreiz atvairīja bumbu. Arī Matrevics bija spiests tvert bumbu, kad N. Grigorjans raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī. 88. minūtē Matrevics vēlreiz atvairīja bumbu, kad tā pēc rikošeta lidoja vārtu kreisajā apakšējā stūrī.
Latvijas izlase pasaules rangā atrodas 144. vietā, bet Armēnija ieņem 108. vietu.
Pirmā riņķa spēlē Erevānā Latvijas izlase Armēnijai zaudēja ar 0:2. Vārtus mājinieku labā guva Georgijs Harutjunjans un Arturs Garibjans.
Izlasēm šī ir sestā savstarpējā spēle nedaudz vairāk nekā triju gadu laikā. 2023. gadā Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačos pirmajā cīņā ar 2:1 uzvarēja Armēnija, bet atbildes cīņā Rīgā Latvija revanšējās ar 2:0. 2024. gadā komandas tikās Nāciju līgas turnīra C līgā, Armēnijai uzvarot ar 4:1 un 2:1.
Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato pirms pēdējām divām Nāciju līgas spēlēm kandidātu sarakstā iekļāva pussargu Ivanu Patrikejevu no "Super Nova" komandas, bet iepriekšējā sasaukumā debiju valstsvienībā piedzīvoja seši futbolisti - Denniss Cirkins, Alberts Aleksanjans, Oskars Vientiess, Danila Patijčuks, Kristers Čudars un Markuss Strods.
Armēnijas izlases rindās šoreiz traumas dēļ nespēlē komandas ceturtais visu laiku labākais vārtu guvējs Eduards Spercjans. Savainojumu dēļ izlasei novembra spēlēs nepievienojās arī Herni Avagjans, Sergejs Muradjans, Hulio Bueno un Fins Geragusjans, bet no traumām vēl nav atguvušies Ēriks Simonjans, Kamo Hovhanisjans un Vahans Bičahčjans.
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Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (QPR, Anglija);
pussargi - Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija), Kristers Čudars ("Ogre United"), Ivans Patrikejevs ("Super Nova");
uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).
Armēnijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ognjens Čančarevičs (Belgradas IMT, Serbija), Arsens Beglarjans ("Alashkert"), Aleksandrs Mišijevs ("Urartu"), Gors Matinjans ("Sardarapat");
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aizsargi - Artjoms Bandikjans, Argišti Petrosjans (abi - Maskavas CSKA, Krievija), Eriks Pilojans, Armans Ghazarjans, Haritons Aivazjans (visi - "Urartu"), Georgijs Harutjunjans (Felčūtas "Puskas Akademia", Ungārija), Stjopa Mkrtčjans ("Nurnberg", Vācija), Nairs Tiknizjans (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Edgars Grigorjans ("Ararat-Armenia");
pussargi - Karlens Hovhannisjans (Toljati "Akron", Krievija), Ugočukvu Ivu (Kazaņas "Rubin", Krievija), Gors Manveljans ("Noah"), Karens Muradjans ("Ararat-Armenia"), Karens Nalbandjans, Edgars Pilojans (abi - "Alashkert"), Hovhanness Harutjunjans ("Pyunik");
uzbrucēji - Arturs Serobjans, Žirairs Šaghojans (abi - "Ararat-Armenia"), Edgars Sevikjans ("Ceuta", Spānija), Nareks Grigorjans (Konstancas "Farul", Rumānija), Nareks Hovhannisjans (Gdaņskas "Lechia", Polija), Arturs Miranjans (Tibērijas "Ironi", Izraēla), Arturs Gharibjans (Maskavas "Rodina", Krievija), Grants-Leons Ranoss ("Tenerife", Spānija).