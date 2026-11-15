Liepājnieki nosargā uzvaru, bet Rīgas HS/"Dinaburga" izrauj panākumu pagarinājumā OHL spēlēs
"Liepājas hokeja komanda" un Rīgas HS/"Dinaburga" svētdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) spēlēs tika pie panākumiem.
Liepājnieki savā laukumā ar 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) pārspēja Elektrēnu "Energija" vienību.
Pirmās trešdaļas vidū mājiniekus vadībā izvirzīja Pertu Iso-Kuorti.
Otrā perioda pirmajā minūtē viesi izlīdzināja rezultātu, taču aptuveni četras minūtes vēlāk Liepājas komandai vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Šarūns Baltrūns, un trešdaļas vidū vairākumā vēl precīzs bija Dāniels Andersons, panākot 3:1.
Nedaudz vairāk kā trīs minūtes līdz pamatlaika beigām Elektrēnu komandai samazināja mājinieku pārsvaru līdz vieniem vārtiem, bet atlikušajā spēles laikā "Liepājas hokeja komanda" nosargāja panākumu.
Tikmēr Rīgas HS/"Dinaburga" mājās ar 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Viļņas "Hockey Punks".
Viesus pirmajā trešdaļā vadībā izvirzīja Jonass Larinmā. Laukuma saimnieki panāca neizšķirtu tikai četras minūtes līdz pamatlaika beigām, kad viesu vārtos vairākumā ripu raidīja Marks Olivers Mežiņš.
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Papildlaikā mājiniekiem ceturtajā minūtē uzvaru atnesa Kristapa Kanda precīzais metiens.
Turnīra tabulā Kijivas "Capitals" ir 24 punkti 15 spēlēs, "Mogo"/RSU - 21 punkts 11 mačos, "Liepājas hokeja komandai" ir 20 punkti 15 spēlēs, Tallinas "Panter" - 19 punkti, "Zemgale"/LBTU vienībai ir 15 punkti desmit spēlēs, Rīgas HS/"Dinaburga" - desmit punkti 16 cīņās, "Hockey Punks" un Rīgas "Prizma"/RTU vienībai ir astoņi 14 mačos, bet četrus punktus desmit spēlēs ir sakrājusi Elektrēnu "Energija".
Pamatturnīrā komandas aizvada četru apļu turnīru, katrai spēlējot 32 mačus.
Pēc pamatturnīra izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu. Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām pamatturnīru noslēgs augstākajā vietā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm.
Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.
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