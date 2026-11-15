Tralmaks izceļas ar vārtu guvumu un kaldina "Condors" uzvaru spraigā AHL mačā
Latvijas hokejists Eduards Tralmaks sestdien izcēlās ar vārtu guvumu AHL spēlē, palīdzot Beikersfīldas "Condors" savā laukumā ar 4:3 pārspēt Kolorādo "Eagles".
Tralmaks guva komandas otros vārtus, pirmā perioda izskaņā panākot 2:1 mājinieku labā. Latvijas uzbrucējs spēles laikā trīs reizes meta pa pretinieku vārtiem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Left a mark on that post🥅 #Condorstown https://t.co/89hO6kc4WO— Bakersfield Condors (@Condors) November 15, 2026
Šosezon Tralmaks 14 aizvadītajās AHL spēlēs guvis trīs vārtus un atdevis divas rezultatīvas piespēles, kopumā iekrājot piecus rezultativitātes punktus. Beikersfīldas komandai šī uzvara ļāva papildināt punktu krājumu Rietumu konferences kopvērtējumā, kur "Condors" ieņem 16. vietu.
Tikmēr citā AHL spēlē Anrī Ravinska pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" izbraukumā ar 2:5 piekāpās Ontario "Reign". Ravinskis vienreiz meta pa vārtiem, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Rietumu konferences kopvērtējumā "Canucks" ieņem ceturto vietu.
Austrumu konferencē spēlē vēl divi Latvijas hokejistu pārstāvētie klubi. Ērika Mateiko pārstāvētā Hēršijas "Bears" atrodas sestajā vietā, savukārt Dana Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" ieņem devīto pozīciju.