Vilmanis palīdz "Panthers" izcīnīt trešo uzvaru pēc kārtas; pārējiem latviešiem NHL neveiksmīgs vakars
Latvijas hokejists Sandis Vilmanis sestdien izcēlās ar rezultatīvu piespēli NHL spēlē, palīdzot Floridas "Panthers" izcīnīt trešo uzvaru pēc kārtas. Floridas komanda izbraukumā ar 4:1 pārspēja Sentluisas "Blues", kamēr pārējās Latvijas hokejistu pārstāvētās vienības piedzīvoja zaudējumus.
Vilmanis rezultatīvi piespēlēja jau pirmā perioda septītajā minūtē, kad pēc viņa un Sema Beneta piespēlēm Dmitrijs Kuļikovs panāca 2:0. Latvijas uzbrucējs laukumā pavadīja 14 minūtes un 13 sekundes, izpildīja piecus spēka paņēmienus un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Šosezon 18 spēlēs viņš sakrājis astoņus rezultativitātes punktus – trīs vārtus un piecas rezultatīvas piespēles. Uvis Balinskis šoreiz "Panthers" sastāvā nebija pieteikts.
Floridas komandas labā vārtus guva arī Breidijs Tkačaks, Sems Reinhārts un Antons Lundels, savukārt Sentluisas vienības vienīgos vārtus trešajā periodā vairākumā guva Dilans Holovejs. "Panthers" vārtsargs Jākobs Markstrems atvairīja 23 metienus, palīdzot komandai nostiprināties Austrumu konferences septītajā vietā ar 26 punktiem 21 spēlē.
Tikmēr Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" savā laukumā ar 0:2 piekāpās Detroitas "Red Wings". Girgensons laukumā pavadīja 16 minūtes un 37 sekundes, trīs reizes meta pa vārtiem un izpildīja sešus spēka paņēmienus. Detroitas komandas uzvaru nodrošināja Lukasa Raimona un Maikla Brandsega-Nīgora vārtu guvumi, bet vārtsargs Daniils Tarasovs atvairīja visus 31 pretinieku metienu.
Neveiksmi piedzīvoja arī Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto "Maple Leafs", kas mājās ar 0:1 zaudēja Edmontonas "Oilers". Bļugers uz ledus pavadīja 12 minūtes un 18 sekundes, bloķēja trīs pretinieku metienus un uzvarēja četros no sešiem iemetieniem. Vienīgos vārtus otrajā periodā guva Evans Bušārs, bet Edmontonas vārtsargs Devons Levi atvairīja visus 19 metienus.
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Savukārt Pitsburgas "Penguins", kuras rezervistu soliņā atradās Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs, savā laukumā ar 1:4 piekāpās Otavas "Senators". Pitsburgas vienība pirmā izvirzījās vadībā, pateicoties Tomija Novaka vārtu guvumam, tomēr atlikušajā spēles daļā pretinieki guva četrus bezatbildes vārtus. "Penguins" ar 16 punktiem 20 spēlēs ieņem 15. vietu Austrumu konferencē.