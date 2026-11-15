Ernests Gulbis sāk jaunu arodu, hokeja pasaule pret Krieviju un Latvijas rekordiste beidz karjeru - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sportā aizejošajā nedēļā visskaļāk turpināja runāt par Krievijas atgriešanos pasaules hokeja apritē un Kristapa Porziņģa pārtraukto basketbolista karjeru, tikmēr pasaules futbolā nedēļas laikā uz laukuma dzīvība izdzisusi diviem futbolistiem – ja visam nav sanācis sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par būtiskāko.
Latvijas visu laiku labākais tenisistes Ernests Gulbis nolēmis pievērsties augstākā līmeņa trenera arodam. Par viņa audzēkni kļuvis sportists, kurš vēl nesen pārstāvēja Krieviju. Interesanti, ka tieši tenisā nākamos izaicinājumus atradis arī kādreizējais Rīgas mērs, bijušais finanšu ministrs un vēl nesenais ceļu satiksmes un drošības direkcijas vadītājs Aivars Aksenoks.
Joprojām ir daudz neskaidrību par Krievijas atgriešanos pasaules hokejā. Virkne sacensību rīkotāju ir pavēstījuši, ka agresorvalstu pārstāvji viņu zemē nav gaidīti. Savukārt Starptautiskā Hokeja federācija atradusi kādas spraugas Sporta arbitrāžas tiesas lēmumā – zīmīgi, ka viens no lēmējiem īsi pirms tiesas sprieduma paguvis paviesoties Krievijā.
Punktu sportistes karjerai nolēmusi likt mūsu vadošā garo distanču skrējēja Agate Caune. Vēl nesenā junioru čempione veselības apsvērumu dēļ apzinājusies, ka nespēs sasniegt cerēto līmeni.
Tikmēr citai mūsu sporta zvaigznei Elīnai Ievai Botai un viņas vīram Mārtiņam sagaidīts pirmdzimtais. Milānas olimpisko spēļu medaļniece var izbaudīt Latvijas rudens krāšņumu.
Latvijas šāvējiem spoži panākumi pasaules čempionātā, Elīza Ligere izcīna medaļu Jaunatnes olimpiskajās spēlēs, bet Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā atrodams arī Bendžamina Jāņa Beruē vārds – gaidām viņu Rīgā un debiju vīriešu izlase…