Dānija pazemo Portugāli pašas fanu priekšā UEFA Nāciju kausā, Norvēģija revanšējas Velsai
Dānija sestdien uzgāza aukstu ūdeni Portugāles izlasei un tās faniem UEFA Nāciju līgas mačā, savukārt Norvēģijas revanšējās Velsai par zaudējumu Kārdifā.
A4 grupas mačā Dānija viesos ar 4:1 (1:0) apspēlēja Portugāli, kas jau pirms šīs cīņas bija nodrošinājusi vietu izslēgšanas spēlēs.
Divus vārtus dāņiem otrā puslaika ievadā septiņu minūšu laikā guva Rasmuss Hejlunns. 43. minūtē rezultātu ar 11 metru soda sitienu atklāja Pjērs Hejbjergs, bet 4:0 75. minūtē panāca Joahims Andersens. Mača kompensācijas laika trešajā minūtē Bernardu Silva vienus vārtus atguva - 1:4.
Citā grupas spēlē Norvēģija ar 3:1 (0:0) pieveica Velsu, revanšējoties par oktobrī Kārdifā piedzīvoto zaudējumu. Mājiniekus vadībā ar 2:0 izvirzīja Antonio Nusa 59. minūtē un Andreass Šelderups pēc Ērlinga Holanna piespēles 68. minūtē. 79. minūtē Deivids Brukss vienus vārtus atspēlēja, bet 88. minūtē Holanns realizēja 11 metru soda sitienu, gūstot savus 23. vārtus Nāciju līgas spēlēs.
Pēc piecām spēļu kārtām A4 grupā Portugālei ir 12 punkti, Dānijai ir deviņi, Norvēģijai - seši un Velsai - trīs punkti.
2024./2025. gada sezonā Nāciju līgā uzvarēja Portugāle, kas pēc 2:2 120 spēles minūtēs finālā pēcspēles sitienos ar 5:3 pieveica Spāniju.